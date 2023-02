Universo DC, James Gunn svela i 10 progetti in arrivo/ Si parte con Superman Legacy

Così come da programma James Gunn ha annunciato quali saranno i prossimi 10 progetti DC, sia film che serie tv, in programma nei prossimi anni. Si tratta di titoli che saranno prodotti dai DC Studios etichetta guidata dallo stesso Gunn nonché da Peter Safran. Attraverso un video pubblicato su Youtube, così come sottolineato da BadTaste, Gunn ha parlato del nuovo Universo DC che sarà finalmente collegato con film e serie tv, sulla falsa riga di quanto già avviene con la Marvel, e aspetto che è senza dubbio in grado di fidelizzare il grande pubblico. “L’universo DC esiste come multiverso – le parole di Safran – ma questi titoli esisteranno in un unico universo. Il nostro DC Studios non ha precedenti. È una casa di produzione autonoma e uno studio. È la prima volta che tutto ciò che è legato alla DC – film, serie tv, live action, animazione, gaming – verrà centralizzato sotto un’unica visione creativa, mia e di James Gunn”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° febbraio: bacio tra Federico e Carola

DC punta a far uscire almeno due titoli all’anno e nel contempo due serie tv, ma senza comunque pubblicare titoli ad ogni costo: la produzione partirà solamente con i dovuti tempi e quando le sceneggiature saranno finalizzate, cosa che, fa notare ancora BadTaste, non è sempre accaduta negli ultimi anni. James Gunn, scherzando con i giornalisti, ha parlato della situazione in cui si trovava il franchise DC al momento del suo arrivo assieme a Safran: “Perché diavolo ho accettato questo lavoro?!”, entrando poi nel dettaglio del caos in cui versava il franchise DC quando lui e Safran sono saliti alla guida dei nuovi DC Studios. Ma dal caos possono derivare grandi opportunità: la storia dell’Universo DC è decisamente incasinata. Un casino”.

Mauro Corona vs Fedez/ “Risata Emanuela Orlandi? Prima di parlare si pensi”

JAMES GUNN E L’UNIVERSO DC SVELATO: “OGNI PROGETTO SARA’ UNIFICATO”

“C’era l’Arrowverse – ha continuato James Gunn di DC – il DCEU, che poi si è diviso tra Justice League di Joss Whedon e, a un certo punto, la versione di Zack Snyder. Perfino io ho fatto The Suicide Squad, che con la serie Peacemaker ha presentato il Bat-mito. Nessuno aveva il controllo. Si affidavano proprietà intellettuali a qualunque autore sorridesse loro. Quello che faremo noi, invece, è promettere che ogni progetto che cureremo sarà unificato in un contesto più ampio”.

Gunn e Safran hanno quindi annunciato i primi 10 titoli DC Studios, a cominciare da Superman Legacy, in arrivo l’11 luglio del 2025, quindi The Authorit, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing. Per quanto riguarda le serie tv, invece, annunciate Waller, Lanterns, Paradise Lost, Booster Gold e la serie animata Creature Commandos.

Adriana Volpe, il retroscena di Fabrizio Frizzi commuove tutti a Boomerissima/ "Lui mi ha insegnato a..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA