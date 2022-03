Chi è Davide Battista, finalista Italia’s Got Talent 2022/ Il bambino trombettista G.B. della Maionchi

Davide Battista, Golden Buzzer di Mara Maionchi punta alla vittoria della finale di Italia’s got Talent 2022

Un vero bambino prodigio, Davide Battista che grazie al Golden Buzzer di Mara Maionchi, approda direttamente alla finale di Italia’s got Talent 2022 prevista su Sky il 23 marzo. Il 14enne di Napoli ha incantato tutti, suonando la tromba. “Sono venuto qui perché amo il Jazz ma non solo,” Fa sapere subito il ragazzino, incalzato da Elio. ”Infatti oggi porto un brano di Madame, molto conosciuto che è Voce.” Appena inizia a suonare, in studio scende un’atmosfera unica che coinvolge tutti i presenti.

Il suono dello strumento a fiato di Davide cattura tutti, sia il pubblico che i giudici, che rimangono esterrefatti dal suo talento. “Vengo da Melito di Napoli e frequento il secondo anno di Liceo Linguistico faccio il secondo anno” Racconta il ragazzo nel video di presentazione. “Papà fa l’insegnante di musica e la musica è stata sempre di casa e quindi la mia passione è venuta anche grazie a questo.”Davide mostra infatti una scioltezza incredibile e un’affinità pazzesca con la tromba, che suona con sublime disinvoltura Mara Maionchi non ha dubbi: gli offre il Golden Buzzer.

Chi è Davide Battista a 4 anni inizia a suonare la tromba

Davide Battista, è uno dei finalisti di Italia’s Got talent 2022: sarà presente il 23 marzo al live su Sky, dopo aver ricevuto il Golden Buzzer da Mara Maionchi. “A quattro anni ero molto deciso e quindi ho chiesto a mio padre di comprarmi una tromba. Appena ebbi una tromba provai a soffiare un pò dentro, volevo subito imparare. Con il vicino abbiamo avuto anche qualche piccolo litigio, però alla fine, oggi suono tranquillamente. Molto spesso, io mia sorella e mio padre, suoniamo insieme: troviamo un pezzo che ci piace, che possiamo suonare tutti e lo suoniamo, ci divertiamo. Mamma fa il video” Ha fatto sapere il 14enne napoletano, che ha emozionato il pubblico e i giudici dello show.

Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio hanno applaudito al suo talento. Di loro il ragazzino ha detto: “Siccome guardo molto la trasmissione, tutti gli anni, per me è una cosa nuova vederli dal vivo, piuttosto che dallo schermo della televisione. Spero tanto che tutto vada bene. Sono molto emozionato” Davide Battista, così giovane, così bravo. “Io vado” ha detto Mara Maionchi, prima di pigiare il pulsantone dorato. “Mi sei piaciuto molto. Mi auguro che diventi un grande musicista. Te lo meriti” sono state queste le parole della produttrice discografica.











