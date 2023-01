Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio/ Il figlio Francesco? “Tutto suo padre”

Denise Esposito e il figlio Francesco: “Tutto suo padre”

Denise Esposito è la compagna del noto cantante Gigi D’Alessio ed è anche la madre del suo quinto figlio. Classe 1992 e originaria di Napoli, la bella Denise è un’influencer e su Instagram ha ben 56mila follower, cresciuti soprattutto dopo la notizia della sua relazione con uno dei cantanti napoletani più popolari d’Italia, Gigi. Prima di conoscerlo, da quanto emerge dal suo profilo Instagram, Denise amava molto le poesie e in particolare quelle che parlano della forza interiore delle donne, che come aveva scritto su un vecchio post, non hanno bisogno di un uomo per essere felici e forti. Poi nel 2021 Denise ha aggiunto nuovi elementi al suo profilo Instagram, che questa volta parlavano d’amore e che ora sicuramente sappiamo a chi fossero riferiti!

LDA, debutto a Sanremo 2023 dopo Amici 21/ Gigi D'Alessio: "Dice che non lo merita.."

Proprio nel 2021 infatti, l’Influencer conobbe Gigi D’Alessio durante un suo concerto a Capri e da quell’amore che sbocciò quasi subito tra i due, nacque il piccolo Francesco, quinto figlio del cantante e il primo di Denise, che a novembre 2022 ha mostrato delle foto insieme al piccolo in piscina, rivelando a tutti i fan della coppia la grande somiglianza tra il figlio e Gigi D’Alessio, che aveva infatti commentato il post scrivendo: “Tutto suo padre”.

Gigi D'Alessio e la terza edizione di The Voice Senior/ "I miei colleghi sono tosti"

Denise Esposito, le canzoni di Gigi D’Alessio e l’ex fidanzata

La storia d’amore tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio procede a gonfie vele da quel 2021, i due trascorrono sempre moltissimo tempo insieme e in uno dei recenti concerti del cantante, la fidanzata ha mostrato a tutti di conoscere a memoria le sue canzoni! Un amico della Esposito infatti, l’aveva ripresa mentre cantava le canzoni del fidanzato e in seguito lei aveva pubblicato quel momento tra le storie di Instagram.

Il cantante è molto innamorato di lei e sul suo conto aveva dichiarato: “Lei è dolcissima, mi rende felice. A differenza di altre persone non vuole apparire, è molto riservata e restia all’idea di incontrare giornalisti e fotografi ed essendo io un uomo di spettacolo, lo apprezzo tanto”. Inizialmente il web aveva pareri contrastanti rispetto al pensiero del cantante e questo era dovuto sia alla grande differenza d’età tra lui e Denise, sia soprattutto al fatto che molti sono ancora legati al ricordo dell’ex coppia iconica formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Tra lui e la cantante però i rapporti non sono ottimi e la cantante c’era anche rimasta male quando D’Alessio ha avuto un figlio da Denise, perché lo aveva saputo dai giornali e non da lui; dopo una serie di eventi i fan del cantante si sono quindi ricreduti e adesso sembrano apprezzare Denise e soprattutto il piccolo Francesco.

Gigi D'Alessio confermato a The Voice Senior 2023/ Il nuovo ruolo in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA