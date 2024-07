Eros Ramazzotti: nuova fidanzata è un’ex tronista di Uomini e Donne? “C’è un bacio”/ Addio a Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati? Lui beccato con Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne

Nei giorni scorsi il magazine Chi ha lanciato per primo lo scoop della separazione di Eros Ramazzotti dalla fidanzata Dalila Gelsomino. Tuttavia il cantante era intervenuto prontamente a smentire il rumor pubblicando una foto in dolce compagnia della donna accompagnando lo scatto con un tenero cuore rosso. Ieri sera, però, il cantante è stato beccato alla terza delle quattro date del concerto dei Coldplay a Roma e non era in compagnia di Dalila Gelosomino ma di un’altra donna, Desirée Popper, nota al pubblico per essere un’ex tronista di Uomini e Donne e per far parte del cast di Mare Fuori interpretando Consuelo, la moglie del comandante Massimo. Desirée Popper è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti?

A lanciare il clamoroso scoop è la pagina di Very Inutil People. Nelle scorse ore ha riportato una segnalazione secondo cui Eros Ramazzotti e Desirée Popper sono stati visti insieme allo Stadio Olimpico di Roma per assistere al concerto evento dei Coldplay. Nelle foto pubblicate dal sito si vedono i due seduti vicino ma non ci sono assolutamente immagini equivoche. Tuttavia, però, la segnalazione accende il gossip perché pare che tra i due sia scattato un bacio. Insomma, Desirée Popper è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Per il momento si tratta solo di rumors non confermati da prendere con le pinze.

Desirée Popper, chi è la nuova presunta fidanzata di Eros Ramazzotti

Nonostante la smentita sembra proprio che Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si siano lasciati e che il cantautore romano ha una nuova fidanzata, Desirée Popper, per il momento solo presunta. Chi è la presunta nuova fiamma? Classe 1988 è nata a Blumenau, nel Sud del Brasile e la sua infanzia è stata tutt’altro che facile, la madre aveva solo 13 anni quando l’ha partorita mentre il padre, anche lui adolescente era violento e poco affidabile e per questo lei e la sorella sono state cresciute dai nonni. Dopo aver lavorato come modella in Brasile arriva in Italia partecipando come concorrente al Grande Fratello e successivamente è stata tronista di Uomini e Donne (insieme a Rosa Perrotta), dove però non ha scelto nessuno. Successivamente ha iniziato a darsi da fare come attrice, attualmente è nel cast di Mare Fuori nel ruolo di Consuelo.

