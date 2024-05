Chi è Devin Del Santo, figlio di Lory Del Santo/ Il rapporto viscerale col fratello Loren: “Era un angelo…”

In quanto personaggio noto e anche amato dal pubblico, Lory Del Santo è spesso oggetto di curiosità da parte degli appassionati e dal suo canto non si è mai tirata indietro nel raccontare senza filtri la sua vita, spesso condizionata da situazioni drammatiche. L’attrice ha dovuto sopportare due tragici lutti, il dolore inspiegabile della perdita di due figli; Loren è passato a miglior vita nel 2018 e l’impatto emotivo è stato forte per suo fratello Devin che con lui condivideva il soggiorno negli Stati Uniti d’America.

Devin Del Santo non è mai stato vicino al mondo dello spettacolo, anzi, a dispetto della notorietà di sua madre Lory Del Santo ha sempre evitato l’esposizione mediatica costruendo il baricentro della sua vita proprio negli USA e per un lungo periodo al fianco del suo compianto fratello Loren. Dall’altra parte dell’oceano si è affermato come fotografo e anche i suoi profili social sono principalmente dedicati alla sua attività professionale.

Devin Del Santo, la struggente descrizione del fratello Loren: “Un magnifico essere…”

Come anticipato, Devin Del Santo aveva un rapporto speciale con suo fratello Loren; motivo ulteriore per avvertire il dolore della sua scomparsa in maniera ancor più poderosa, un dolore sconosciuto a chi non vive la medesima circostanza di vita e che risulta inimmaginabile. In occasione di quel tragico lutto, il figlio di Lory Del Santo decise di affidare ai suoi profili social una toccante dedica d’addio, manifesto del sentimento che li univa.

“Era un angelo che camminava in mezzo a noi sulla Terra, era bello, buono… Siamo così fortunati ad aver avuto l’opportunità di condividere il tempo fin troppo breve che abbiamo avuto con questo magnifico essere”. Queste le parole di Devin Del Santo – figlio di Lory Del Santo – dopo la scomparsa di suo fratello Loren; una descrizione quasi angelica, densa di dolore e commozione.

