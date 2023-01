Chi è Devin, figlio di Lory Del Santo/ Dalla morte del fratello al rapporto col padre

Chi è Devin, unico figlio ancora in vita di Lory Del Santo

Devin Del Santo, 30 anni, è il terzo dei 4 figli di Lory Del Santo nato dalla relazione con Silvio Sardi. Il giovane è tristemente figlio unico, a causa della prematura morte di tutti i suoi fratelli per circostanze tragiche. In particolare, nel 2018 è venuto a mancare suo fratello Loren, il più piccolo, che condivideva con lui il soggiorno negli Stati Uniti d’America. Proprio negli States il giovane svolge la professione di fotografo, lontano dunque dalla luce dei riflettori.

Della vita privata di Devin Del Santo non si hanno particolari notizie, complice la volontà di vivere una vita opposta rispetto alla carriere televisiva della madre. Per tale ragione, aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti d’America dove oggi è uno stimato fotografo. Anche sui social il giovane risulta poco attivo; il suo profilo Instagram è utilizzato principalmente come vetrina dei suoi lavori professionali piuttosto che per condividere momenti rilevanti riferiti alla vita privata e sentimentale.

Devin Del Santo, il rapporto controverso con il padre e la tragica morte del fratello Loren

Devin Del Santo non ha avuto una vita facile, soprattutto a causa del rapporto praticamente inesistente con il padre e per la tragica morte di suo fratello Loren, con il quale ha vissuto fino al 2018. Silvio Sardi, padre biologico del ragazzo, ha conosciuto il figlio solo nel 2008 dichiarando successivamente di non essere riuscito a stabilire un rapporto stabile. A Domenica Live aveva per l’appunto affermato: “Quello con Devin non è un rapporto padre e figlio. Non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto, salvo alcuni incontri casuali quando ero di nuovo in Italia per lavoro”.

Nonostante la mancanza di una figura paterna, Devin Del Santo è riuscito comunque a coltivare le proprie passioni e sogni come dimostrato dal viaggio in America in compagnia del compianto fratello Loren. Quest’ultimo però, per via di una forte depressione, ha scelto di togliersi la vita nel 2018. Il terzogenito di Lory Del Santo ha vissuto quei momenti con estrema disperazione; data la convivenza, non riusciva a perdonarsi il fatto di non aver colto le sofferenze del fratello prima che fosse troppo tardi. “Era un angelo che camminava in mezzo a noi sulla Terra. Era bello, puro e buono, era luce che brillava intensamente. Siamo così fortunati ad aver avuto l’opportunità di condividere il tempo fin troppo breve con questo magnifico essere“. Queste le commoventi parole di Devin Del Santo, per l’ultimo saluto al fratello tramite un post su Instagram.











