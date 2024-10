Tutto su Diana Del Bufalo: ospite ad Amici 2024 dopo essere stata un’allieva

Diana Del Bufalo è un’attrice con una grande passione per la musica la cui carriera è cominciata nella scuola di Amici di cui è ospite oggi, domenica 20 ottobre 2024, nel corso del pomeridiano. Nella scuola di Amici, Diana è stata una cantante ma dopo quell’esperienza è diventata un’attrice recitando in diversi film e fiction di successo come Che Dio ci aiuti. Tuttavia, la musica è rimasta nel suo cuore ed ora è pronta a condividere tale passione con il pubblico. Diana, infatti, è protagonista dello show musicale “Tra sogni e desideri” in cui non porta sul palco solo le colonne sonore più belle della Disney ma anche se stessa essendo cresciuta proprio con quelle canzoni.

Diana Del Bufalo, chi è e carriera dell'attrice e cantante/ Da Amici al debutto al cinema

Una passione, quella per la musica, che le è stata trasmessa dalla mamma. “Mia mamma è cantante lirica, è soprano. Me l’ha trasmessa lei la passione per il canto, anche se non l’ho mai studiato. Tecnicamente non sono proprio preparata, ma grazie a lei sono migliorata, soprattutto sulle note alte. Mi esercito con lei, cantiamo insieme, è troppo bello. Non siamo madre e figlia, siamo sempre state amiche“, ha dichiarato lei a Today.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati?/ Indizi social e la mossa di Diana Del Bufalo...

Diana Del Bufalo e l’inizio della carriera: l’avventura ad Amici

La carriera di Diana Del Bufalo è iniziata proprio nella scuola di Amici. “Non sono mai stata ambiziosa, nemmeno oggi lo sono. Vivo in campagna, sono cresciuta in questa casa nel verde. Ho sempre amato la musica e sognavo di farne un mestiere. Poi è successo di tutto, ho fatto Amici, dopo ho iniziato a fare l’attrice”, ha raccontato l’artista a Today.

Improvvisamente tutto è cambiato e lei ha capito di voler far parte del mondo in cui ha trovato la sua strada: “Ho sempre amato il mondo dello spettacolo e sognavo di farne parte, quindi sì, i miei sogni si sono realizzati sicuramente, però rimango sempre poco ambiziosa. Posso volere qualcosa per sfizio, ma se non lo ottengo sto bene così, la mia vita è talmente piena, talmente bella”, ha concluso a Today,

Diana Del Bufalo choc a Da noi a ruota libera: "Arrestata a Londra"/ "Sono stata trattata da criminale"