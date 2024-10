Diana Del Bufalo, chi è l’attrice e cantante: la carriera da Amici alla tv

Diana Del Bufalo in carriera ha spaziato in differenti ambiti artistici, dalla musica al cinema e il teatro. Nata a Roma, classe 1990, la sua prima importante esperienza professionale è datata 2010, anno in cui entrò a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi come cantante; nonostante l’eliminazione, il programma le consegnò i primi sprazzi di relativa notorietà e incise i suoi primi singoli, sino a debuttare come conduttrice in Mai dire Amici assieme alla Gialappa’s Band nel 2011.

La grande opportunità alla conduzione televisiva arriva nel 2015, quando affianca Paolo Ruffini al timone del programma comico Colorado su Italia 1; due anni dopo, nel 2017, non solo è ospite del Festival di Sanremo ma co-conduce con Giorgio Panariello lo show Panariello sotto l’albero. Tra le altre esperienze televisive spicca la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori nel 2022. “Per me, è stato difficile restare seria, io non faccio ridere”, aveva dichiarato in conferenza stampa.

Diana Del Bufalo attrice versatile, tra cinema, teatro e tv

Diana Del Bufalo è anche un’affermata attrice, sia al cinema che in televisione. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2011 quando viene inserita nel cast del film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi; a seguire, recita nei film I solidi idioti e I 2 soliti idioti del 2011 e 2012, mentre più di recente è stata diretta da Giampaolo Morelli nel film del 2020 7 ore per farti innamorare.

In teatro è stata protagonista del musical 7 Spose per 7 Fratelli, che gli è valso anche la vittoria all’80° edizione del Festival di Venezia nella categoria Best Musical Award; in televisione, invece, ha prestato il suo volto alla celebre fiction Che Dio ci aiuti, prima nel 2017 e poi nel 2021, nei panni di Monica Giulietti.

