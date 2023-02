Chi è Diletta D’andrea, terza moglie di Vittorio Gassman/ I figli Emanuele e Jacopo

Diletta D’Andrea e Vittorio Gassman; l’ultimo matrimonio de Il Mattatore

L’incredibile carriera di Vittorio Gassman, tra cinema e teatro, rappresenta ancora oggi un punto cardine per giovani attori e appassionati del settore. Il suo contributo per la cinematografia italiana conosce pochi eguali; un successo che in parte è stato possibile anche grazie all’amore sempre presente nella sua vita. Il Mattatore ha avuto 4 relazioni importanti, 3 suggellate dal matrimonio. L’ultimo in ordine cronologico è quello con Diletta D’andrea, al suo fianco fino agli ultimi attimi della sua incredibile vita culminata nel 2000 per un tragico attacco cardiaco.

Diletta D’Andrea e Vittorio Gassman si sono conosciuti proprio grazie alla passione per la recitazione comune, nonostante la donna vantasse un successo minore rispetto a lui. L’attrice era reduce dal matrimonio naufragato con Luciano Salce, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Emanuele. Il matrimonio con Vittorio Gassman risale invece al 1970, a Velletri. Relazione dalla quale è nato l’ultimo figlio del grande attore, Jacopo. Diletta D’Andrea negli anni successivi alla morte de Il Mattatore ha offerto numerosi contributi inediti, collaborando anche al documentario Portrait de Vittorio Gassman, nel ruolo di sé stessa.

I figli di Diletta D’Andrea, Emanuele e Jacopo, sono nati rispettivamente dai matrimoni con Luciano Salce prima e Vittorio Gassman poi. Entrambi hanno seguito la scia genitoriale e investito il proprio futuro nel mondo della recitazione, anche con discreto successo. Emanuele Salce, nato dal primo matrimonio della donna, è oggi un noto attore e regista, conosciuto principalmente per la realizzazione di documentari di spicco oltre che per alcuni progetti dedicati al piccolo schermo.

La medesima carriera è perseguita con altrettanto successo da Jacopo, figlio di Diletta D’Andrea e Vittorio Gassman. La sua formazione nell’ambito della recitazione è caratterizzata da importanti percorsi all’estero, tra New York e Londra. Ad oggi è uno stimato regista sia teatrale che cinematografico, conosciuto per la traduzione e rifacimento di alcune delle più prestigiose opere internazionali portate al successo in Italia. In riferimento alla vita privata, per entrambi le informazioni sono piuttosto carenti; è risaputo però che Jacopo avesse un rapporto viscerale con il padre, Vittorio Gassman, accusando in maniera particolare il duro colpo della sua scomparsa.

