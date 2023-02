Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, addio a Maurizio Costanzo: lunedì i funerali solenni

Una tremenda notizia per il mondo dello spettacolo: è morto nella giornata di ieri, all’età di 84 anni, il grande Maurizio Costanzo. Conduttore, sceneggiatore ma anche autore di programmi tv, teatrali radiofonici e della splendida canzone di Mina con le musiche di Ennio Morricone, Se Telefonando, se ne è andato nella sua Roma.

Incidenti oggi, auto in scarpata: 57enne morto ad Ivrea/ Un decesso anche a Verona

Una carriera di sessant’anni alle spalle quella di Maurizio Costanzo, esplosa letteralmente a metà anni ’70 in Rai, poi suggellata dal suo programma più noto, leggasi il Maurizio Costanzo Show, in onda quasi ininterrottamente dal 1982 ad oggi. Nel corso della sua vita lavorativa aveva conosciuto anche la moglie, Maria De Filippi, sposata nel 1995 e con cui in una recente intervista aveva espresso il desiderio di morire. Se ne va un pezzo molto importante della televisione, voce autorevole, professionista estremo e scopritore di moltissimi talenti. I funerali, solenni, si terranno lunedì in Roma alle ore 15:00 e saranno seguiti in diretta da Canale 5.

Terremoto oggi Lucca M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Calabria

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella agli studenti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ieri i premi Alfieri, e nell’occasione ha lanciato un appello ai ragazzi dopo le violenze al liceo Michelangelo di Firenze: “La civiltà è un antidoto contro la violenza. Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza”.

Maurizio Costanzo, come è morto?/ “Operato al colon, poi infezioni e problemi…”

“La vediamo purtroppo sovente – ha proseguito – violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi”, le parole del Capo dello stato riportate dai colleghi dell’agenzia di stampa Ansa. Le dichiarazioni di Mattarella giungono l’indomani le polemiche innescate fra la preside dello stesso liceo fiorentino e il ministro dell’istruzione Valditara.

Ultime notizie, un anno di guerra in Ucraina

Nella giornata di ieri si è celebrato il primo anniversario della guerra in Ucraina. Nel giorno del suo triste compleanno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha parlato di “aggressione che in Europa non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale” mentre Giorgia Meloni ha aggiunto: “Il piano di Putin è fallito”. Anche gli Stati Uniti sono intervenuti dichiarando “non volere un conflitto con la Russia”, ma chiedendo “che Mosca lasci l’Ucraina”, e spiegando di essere pronti a riprendere i negoziati con Mosca in merito alle limitazioni all’uso delle armi nucleari dopo che Putin ha annunciato l’annullamento del trattato Start.

Il leader ucraino Zelensky ha invece parlato in piazza a Kiev, ed ha ricordato: “E’ stato un anno di dolore, ma il 2023 sarà quello della vittoria”. L’esercito ucraino ha poi fatto sapere che: “Stiamo preparando una controffensiva”. Unfine le parole del leader dell’Europarlamento Metsola: “Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina. Per tutto il tempo necessario”.

Ultime notizie, secondo giorno di test a Sakhir per la Formula Uno

Proseguono sulla pista del Bahrein le prove libere delle scuderie di Formula 1. Nelle prime due giornate abbiamo visto che ogni squadra lavora secondo un programma diverso, ma tutte effettuano dei giri per cercare il miglior tempo.

Nella giornata di ieriil pilota che ha ottenuto il miglior tempo è stato il cinese Zhou a bordo dell’Alfa Romeo, mentre le due Ferrari si sono classificate al sesto posto, Sainz, e all’ottavo, Leclerc. In generale la Red Bull ha confermato il suo valore ed anche la Ferrari è risultata competitiva, mentre sembra un po’ indietro la Mercedes. A livello piloti molto bene l’esperto Fernando Alonso che continua a stupire con la sua Alpine.

Ultime notizie, i sorteggi delle competizioni europee di calcio

Nella giornata di ieri, presso la sede dell’Uefa a Sion si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi delle squadre sia per l’Europa League che per l’Europa Conference League. Tra le prime due italiane, Juventus e Roma ed anche tra le seconde, con Lazio e Fiorentina. In Europa League i bianconeri sono stati accoppiati con i tedeschi del Friburgo, mentre ai giallorossi romanisti è toccata in sorte la squadra spagnola della Real Sociedad.

Per quanto riguarda la Conference League, biancocelesti laziali giocheranno contro gli olandesi dell’Az Alkmaar, mentre per la formazione viola lo scontro negli ottavi si finale sarà con una formazione turca, il Sivasspor. Tutte le formazioni italiane giocheranno in casa la partita di andata ed in trasferta quella di ritorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA