Chi è Drago, Il Cantante Mascherato 2022?/ Caterina Balivo: “E’ Gilles Rocca!”

Il programma musicale di Milly Carlucci, che si concentra sulla scoperta di chi si nasconde sotto le maschere, prosegue con la quarta puntata di venerdì 11 marzo. Al centro dell’attenzione c’è sicuramente il Drago, finito allo spareggio con il Pastore Maremmano tra le mille polemiche scoppiate sui social. Rimane però il mistero che lo avvolge: chi è? A questa domanda, dalla prima puntata, hanno cercato di rispondere i giudici, ossia Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Quest’ultimo ha pensato ad Andrea Iannone. Ma ancora non è stato confermato.

Così come tutte le altre maschere, anche il Drago si è presentato con un filmato raccontando un po ‘ di sé: “Non mostro euforia, controllo sempre molto le mie emozioni, in realtà poi ovviamente dentro sento tutto. Questo è un modo per proteggermi, altrimenti è un gran casino. Sono fissato con quella che è la forma fisica e all’estetica. Ho praticato molti sport, poi ho seguito un’unica passione. Questa passione mi ha dato la possibilità di sentirmi invincibile. Mi sento dentro tutto e soprattutto mi sento al centro di me stesso”. Anche Milly Carlucci ha dato qualche indizio in più, alludendo alla “bravura” del personaggio: “Si dice che quando uno è un «drago» è molto bravo a fare una o tante cose. C’è un vero drago sotto la maschera”. Ha sottolineato la conduttrice.

Drago, chi è? l’ipotesi di Caterina Balivo a Il Cantante Mascherato 2022

La quarta puntata del Il Cantante Mascherato porta con sé ancora il mistero dell’identità del Drago. Rinviato infatti lo spareggio con il Pastore Maremmano, della maschera mitico-leggendaria ancora non si sa nulla. C’è ancora da studiare gli indizi che il personaggio misterioso, ha elargito durante la sua presentazione: “Stare su questo palco mi fa sentire in famiglia, una famiglia che credevo di aver perduto. Spesso stavo da solo e ho trascorso molto tempo da solo, anche perché i miei genitori erano sempre impegnati per lavoro. Chi mi conosce, in realtà, mi definisce ansioso. Ma credo che quest’ansia mi serva per affrontare il mestiere che faccio. Mi porta in dinamica con molte persone, che parlano diverse lingue, in diversi luoghi”. Ha fatto sapere il cantante mascherato.

I giudici hanno detto la loro, avanzando nomi molto diversi. Per esempio Caterina Balivo ha ipotizzato Gilles Rocca, basandosi sul bel portamento della maschera: “potrebbe essere uno sportivo e la sua strada magari era di diventare un campione nel nuoto. Però ascoltando meglio la clip ha detto ‘sono tornato in famiglia’, io ho pensato alla tua. Quindi questa ’è’ un po’ romana per me potrebbe essere Gilles Rocca”. Ha fatto sapere l’ex conduttrice di “Detto Fatto”. È proprio così?



