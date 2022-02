Chi è Drusilla Foer, alter ego Gianluca Gori a Sanremo 2022/ L’ultimo marito Harvè…

Drusilla Foer sarà protagonista del palcoscenico del Teatro Ariston in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus come co-conduttrice. L’alter ego femminile ideato da Gianluca Gori è particolarmente nota sul web, grazie a video e collaborazioni particolarmente apprezzate per la sua simpatia e bravura recitativa. La donna è costantemente al lavoro per offrire contenuti costanti e fruibili per gli amanti del mondo digitale, con video dove si cimenta nel rappresentare scene di vita assolutamente realistiche condite da messaggi importanti su tematiche ricorrenti e di comune interesse.

ABITI SANREMO 2022, 3A SERATA: VESTITI E STILISTI/ Achille Lauro pronto a stupire

Ma chi è Drusilla Foer? Il suo ideatore ha creato attorno a questo personaggio una storia particolarmente articolata. Nata a Siena il 23 luglio 1945 sotto il segno del Leone, l’elegante nobildonna dal carattere estremamente ribelle ed anticonformista ha avuto una vita estremamente piena e legata al mondo dell’arte. Si definisce una pittrice ma è anche modella, sceneggiatrice, fotografa, cantante. Durante la sua infanzia si è trasferita a Cuba per via degli impegni diplomatici del padre, dove è rimasta fino al compimento dei 20 anni.

SANREMO 2022, STREAMING VIDEO RAI PLAY/ Diretta tv terza serata: Cremonini ospite

Drusilla Foer, chi è: le amicizie e gli amori

La vita di Drusilla Foer non la si può di certo definire noiosa. Nella sua giovinezza ha viaggiato molto facendo la conoscenza di luoghi magici, da Parigini a Bruxelles, passando per Madrid e Chicago. Durante la sua permanenza a New York, la Foer viveva grazie al suo negozio dell’usato, il “Second Hand Dru”, dove si ritrovavano i principali artisti. Questo le ha permesso di fare la conoscenza e coltivare amicizie celebri del calibro di Andy Wharol, Gandhi, Karl Lagerfeld e Tina Turner. Con quest’ultima ha addirittura girato il Nuovo Continente in moto.

CLASSIFICA GENERALE SANREMO 2022/ Elisa davanti a Mahmood e Blanco per la Sala Stampa

Ama Lady Gaga ed il suo stile, un po’ meno Madonna della quale dice addirittura di non sopportarla. Negli anni è diventata una vera e propria icona di stile campeggiando su alcune delle maggiori cover, da Life a Vogue. Tra gli argomenti più rilevanti che chiamano in causa Drusilla Foer ci sono varie questioni legate all’identità di genere, in particolare legata alla questione del DDL Zan recentemente bocciato in Senato. L’alter ego di Gianluca Gori ha anche una vita sentimentale; Drusilla Foer è attualmente vedova, dopo la morte del marito di origine Belga Harvè Foer discendente della famosa famiglia Dufour in seguito alla quale ha smesso di cercare l’amore. Prima del suo ultimo amore Drusilla Foer era sposata ad un texano da lei definito “orrendo”: “L’ho sposato giovane perché avevo l’esigenza di andare via da casa, lui era un po’ spaccone, arrogante”. L’uomo, come raccontato a Oggi è un altro giorno, era un ex pugile, ma tra loro finì a causa dei ripetuti tradimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA