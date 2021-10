Chi è Edoardo Spinsante, X Factor 2021 squadra Hell Raton/ Il suo inedito “Colore” ha già conquistato

Chi è Plugsaints, ovvero Edoardo Spinsante, concorrente di X Factor 2021?

Plugsaints è il nome d’arte di Edoardo Spinsante, uno dei componenti del team di Hell Raton pronto per la prima puntata della nuova edizione di X Factor 2021. Cantautore con venature pop e abile al pianoforte, ha colpito i giudici alle audizioni proponendo un inedito di grande spessore intitolato “Colore”. Dopo i primi “si” conquistati alla fase iniziale delle audizioni, si è confermato nelle successive uscite fino ad ottenere l’accesso ai live grazie al consenso di Hell Raton, convinto dal talento del ragazzo e dal fatto che il suo contributo nel programma possa essere di grande livello. Edoardo è nato nel 2001 ad Ancona, dove attualmente vive; fin da piccolo ha dimostrato un amore viscerale per la musica.

Da giovanissimo è entrato a far parte della sua prima band, arrivando anche ad incidere un singolo nel 2020 intitolato ” jointstick”. Il genere nel quale si identifica è tendenzialmente pop, con sfumature personalissime e che dimostrano un enorme introspezione, facilmente deducibile dalla qualità dei testi già messi in mostra.

Edoardo Spinsante, il suo primo singolo “Luci Spente”

A settembre di quest’anno Edoardo Spinsante, poco prima della partecipazione ai casting per X Factor 2021, ha inciso il suo primo singolo da solista “Luci spente”, ulteriore esempio di un talento musicale pronto ad esplodere nella scena di Sky. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale e privata, tramite i social è difficile scorgere qualche indizio che rimandi a qualcosa di concreto. Osservando le sue condivisioni sui vari canali non sembrano esserci riferimenti a relazioni sentimentali o comunque a situazioni particolarmente rilevanti.

D’altro canto, osservando il suo profilo Instagram è possibile conoscere il suo mondo musicale, grazie ad una ricchezza di post e condivisioni riferite proprio alla sua attività artistica. Infatti, nonostante giovanissimo, si cimenta già da diversi anni nell’ambito della produzione musicale e sopratutto della scrittura, pur non trovando la notorietà che sta accarezzando ora alla vigilia della prima esibizione live della nuova stagione di X Factor 2021.



