X Factor 2021, Home Visit/ Diretta: i 12 concorrenti ai Live scelti dai giudici sono…

X Factor 2021, è il momento degli Home Visit: chi saranno i concorrenti ai Live?

Si accendono i riflettori nella prima serata di oggi, giovedì 21 ottobre, sul nuovo appuntamento all’insegna di X Factor 2021. Quella odierna sarà una puntata decisiva per i protagonisti del talent musicale in onda su Sky e NowTV, poiché al termine della serata conosceremo ufficialmente la formazione delle squadre di Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. Sono 12, in tutti, i concorrenti che approderanno al Live Show, ovvero la fase in diretta dove andranno in scena le sfide e dove ciascun talento avrà modo di dimostrare il suo personale “X Factor” non solo ai quattro giudici ma anche al pubblico da casa.

Dopo sei settimane all’insegna delle audizioni, dunque, finalmente scopriremo i 12 protagonisti dei Live. Ogni squadra sarà composta da tre artisti. Ciascun giudice, dunque, sarà chiamato a compiere una scelta tutt’altro che semplice dal momento che per l’ultima volta dovrà ascoltare i 5 artisti giunti dal Bootcamp e lasciarne a casa due. Ogni squadra che andrà a formarsi, per la prima volta quest’anno non avrà alcuna limitazione di sesso o età ma una sola regola: la presenza di almeno un solista e di una band in ciascuna di esse.

X Factor, Home Visit: gli ospiti della serata

Quella in onda stasera sarà una puntata imperdibile di X Factor 2021 e per l’occasione ciascun giudice sarà affiancato da un ospite speciale. Emma vedrà al suo fianco i fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori dal grande talento. Ancora una volta si esibiranno il 21enne Edo, il 18enne gIANMARIA, la band de Le Endrigo, altra band i Riva e Vale LP, giovane 21enne. Toccherà poi a Hell Raton che insieme all’attore Salvatore Esposito riascolterà i suoi cinque talenti: i Karakaz, i M3lli e G3mma, la 18enne Mira, il 20enne Edoardo Spinsante ed il giovane 24enne Versailles.

Manuel Agnelli per i suoi Home Visit sarà accompagnato dall’attore e appassionato di musica, Marco Giallini che lo supporterà negli ascolti di Nava, dei Bengala Fire, di Erio, dei Mutonia e del 37enne Phil Reynolds. Infine assisteremo agli Home Visit di Mika che accoglierà Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia. I due ascolteranno dal vivo il 21enne Fellow, Karma, i Mombao, la 16enne Nika Paris e i Westfalia.

Come e dove vedere in streaming gli Home Visit di X Factor 2021

Alla fine dell’intensa puntata di X Factor 2021 di questo giovedì, sarà il padrone di casa Ludovico Tersigni – alla sua prima conduzione – a svelare i 12 concorrenti ufficiali che supereranno la fase degli Home Visit accedendo direttamente ai Live, al via dal prossimo 28 ottobre in diretta dal Teatro Repower di Assago (Milano). Ciascuna puntata del talent sarà visibile come sempre a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ma anche in streaming: in che modo?

Oltre al servizio on demand di Sky Go per i soli abbonati, scende in campo anche NowTV. Anche quest’anno X Factor godrà di una ampia copertura che prevede il coinvolgimento di RTL 102.5 (radio ufficiale) ma anche Spotify, official music streaming partner. Sui social, utilizzando l’hashtag #XF2021 sarà possibile commentare la puntata sui canali ufficiali di Twitter, Facebook, Instagram e persino TikTok.



