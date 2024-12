Elenoire Casalegno, chi è e carriera televisiva della conduttrice

Elenoire Casalegno, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, è una showgirl e conduttrice che in carriera ha lavorato soprattutto in tv. Nata a Savona nel 1976, dopo un inizio da modella debutta sul piccolo schermo nel 1994/95 alla conduzione di Jammin su Italia 1, mentre nel 1996 le viene affidata la conduzione del Festivalbar; sono gli anni del grande successo televisivo, che la vede affiancare Raimondo Vianello al timone di Pressing tra il 1997 e il 1999 e Massimo Lopez e Lello Arena a Scherzi a parte nel 1997.

Il passaggio in Rai arriva nel 2002 con la co-conduzione assieme a Fabrizio Maffei di Mondiale sera in occasione dei Mondiali di calcio di quell’anno. Nel 2002 e 2004 è conduttrice del Festival di Castrocaro e negli anni è stata anche frequente ospite del Maurizio Costanzo Show, così come di Buona domenica. Nel 2016 è stata concorrente del Grande Fratello Vip, mentre quest’anno ha debuttato all’Isola dei Famosi nel ruolo di inviata dall’Honduras.

Elenoire Casalegno nel corso della sua vita ha anche vissuto la gioia della maternità: nel 1999, infatti, ha dato il benvenuto alla figlia Swami Anaclerio nata dalla relazione con l’ex compagno DJ Ringo, dal quale si è separata pochi anni dopo e con il quale ha sempre conservato un ottimo rapporto. La conduttrice è legatissima alla figlia Swami, della quale ha seguito con cura e costanza il percorso di crescita. La ragazza ora è una giovane donna che ha deciso di abbandonare il tetto di casa per costruirsi il proprio futuro in forma indipendente e autonoma.

Il distacco non è stato facile per la showgirl, come raccontato in un’intervista a Storie di donne al bivio: “Mia figlia è andata via da casa da poco. Io e lei siamo cresciute insieme in maniera simbiotica. È la persona con la quale ho convissuto tantissimo e quindi ritrovarmi improvvisamente a casa da sola non è stato facile. Mi ritrovavo a fare gesti quotidiani per due, a fare la spesa per due. È un momento dove veramente si stacca il cordone ombelicale. Però lì capisci che i figli non ti appartengono. I figli non sono nostri, noi li mettiamo al mondo, ma dobbiamo dare loro la libertà di scegliere”.