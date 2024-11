Eleonora Cecere, una delle tre Ragazze di Non è la Rai, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. La ex ragazza di Non è la Rai arriva in studio per parlare della sua recente esperienza nella casa del Grande Fratello dove è entrata con le amiche Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi formando il trio de Non è la Rai. La showgirl però ha dovuto interrompere prematuramente la sua avventura dopo l’ingresso a sorpresa del marito Luigi. E’ bastato uno sguardo ad Eleonora per capire che qualcosa non andava bene nella sua famiglia e la prima cosa che ha fatto è stare lasciare il reality show di Canale 5. Una scelta che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa tra pianti e disperazione, ma a distanza di settimane la ex Non è la Rai non ha alcun rimpianto.

Anzi parlando proprio della reazione dei suoi coinquilini e concorrenti del GF non nasconde che si aspettava una maggiore comprensione dalle sue amiche Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. “Loro sono mamme come me e spero abbiano capito la mia scelta, all’inizio non è stato così”, ha detto a Casa Chi precisando – “nell’immediato la mia scelta poteva essere più condivisa, al loro posto avrei detto ‘brava Ele, hai fatto una bella cosa’, me lo sarei aspettata. Forse temevano di dover uscire anche loro”.

Chi è Eleonora Cecere: da Non è la Rai ad oggi, la sua carriera

Per tutti Eleonora Cecere è e resterà una ragazza di Non è la Rai, ma di strada ne ha fatta da quando giovanissima ha debutto nel programma cult di Gianni Boncompagni. Dalle pagine di Tutto.it, la ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato come siano i cambiati i tempi e le modalità della televisione: “oggi è tutto più, veloce, basta un video ben strutturato sui social per diventare “un personaggio””. In passato era tutto completamente differente: “si sudava, e se eri una che non accettava “compromessi strani” era ancora più complicato”. Parlando della sua carriera ha dato: “mi sono sempre dovuta sudare tutto. Ho sempre sostenuto provini dove non ti regalavano mai nulla”.

Poi arriva la chiamata di Non è la Rai da parte di Gianni Boncompagni con cui aveva lavorato a Domenica In: “volle che sostenessi regolare provino, con tanto di: “Le faremo sapere”!! E mi fece “tirare il collo” fino all’ ultimo”. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre!