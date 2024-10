La puntata del Grande Fratello del 28 Ottobre 2024 ha avuto un inatteso scossone. Una delle concorrenti della trasmissione di Alfonso Signorini, l’ex di Non è la Rai Eleonora Cecere, ha preso una decisione improvvisa e destinata a cambiare le sorti – almeno in parte – del noto show che vediamo ormai annualmente su Canale 5.

Durante la puntata la donna ha avuto un incontro abbastanza commovente con il marito di Luigi e questi – spiegandoglielo in toni abbastanza distesi – ha spiegato alla donna di quanto lui e le sue figlie hanno bisogno di lei, specialmente in questo momento. I due si sono incontrati per potersi finalmente ritrovare e riabbracciare ma prima di tutto l’uomo ha letto una bella e lunga lettera alla moglie e in seguito a questa la donna ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello:

“Sento di esser stato un buon padre e credo di aver fatto tutto il possibile in questi giorni, anche di più ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”. Parole forti e che hanno toccato la concorrente e l’uomo ha poi proseguito: “Ho lottato contro me stesso per scrivere queste parole ma mi manchi troppo. Non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno ma la responsabilità verso la nostra famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te”, ha concluso l’uomo.

Grande Fratello, Eleonora Cecere spiega i motivi del suo addio

Parole forti e alla fine Eleonora Cecere non ha perso tempo ed ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello e tornare dalla famiglia, dal marito e dalle figlie che restano ovviamente la sua priorità. Toccanti i momenti dei saluti e la donna è apparsa molto scossa, per certi versi toccata da quello che era accaduto nei minuti precedenti.

Eleonora ha salutato le amiche del Grande Fratello e ha spiegato in diretta tv: “La mia famiglia è molto più importante di tutto quello che c’è qui. Le mie bambine sono le mie bambine e non posso non tornare da loro”. Il gruppo di Non è la Rai si è sciolto ma Eleonora ha salutato con grande affetto le sue amiche e compagne di viaggio Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi e ha detto loro di continuare questa meravigliosa avventura.

Attraverso un lungo post social pubblicato su Instagram in queste ore la donna ha spiegato la decisione di abbandonare la casa e ha chiarito: “Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza. Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli”. Un gesto che ha riscosso tanti consensi e in molti hanno apprezzato la motivazione della donna.