Il percorso di Eleonora Cecere al Grande Fratello si è concluso durante la decima puntata, non perché è stata eliminata ma perché ha preferito abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 per tornare a casa dalla sua famiglia. L’ex gieffina ha capito che non poteva più restare nella casa più spiata d’Italia dopo l’incontro con il marito, durante la diretta del 28 ottobre 2024. Lui senza giri di parole le ha detto che le bambine e lui avevano bisogno di lei. A quel punto non ci ha pensato due volte, ha infatti comunicato al conduttore il suo desiderio di lasciare il programma.

Tommaso Franchi delude Maica al Gran Hermano/ "Hai detto a tutti che non ti piaccio, a me hai detto altro"

Nonostante abbia più volte fatto chiarezza in merito al suo addio al Grande Fratello in molti hanno frainteso le parole di Luigi, il marito di Eleonora Cecere. Sui social moltissimi utenti lo hanno criticato perché non è stato in grado di gestire la famiglia durante l’assenza della moglie, c’è anche chi lo ha accusato di essere un maschilista. In una nuova intervista concessa al settimanale Chi l’ex gieffina ci ha tenuto a spiegare per l’ennesima volta i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il reality.

Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, flirt in corso al Grande Fratello 2024?/ Lui: "Mi fido di te"

La crisi delle figlie e l’abbandono al Grande Fratello, cosa ha rivelato Eleonora Cecere

La nota showgirl ha fatto sapere che in molti hanno puntato il dito contro suo marito accusandolo di essere un padre padrone. Lei però ci ha tenuto a far sapere che le sue figlie stavano vivendo un momento troppo delicato ed è per questo che Luigi le ha chiesto di tornare a casa. A causa della sua assenza le bambine hanno vissuto una forte crisi emotiva, non vivevano più in modo sereno e non andavano più bene a scuola, la più piccola si svegliava la notte urlando.

Eleonora Cecere ha poi fatto sapere che la sua è una famiglia molto unita, non sono abituati ad un’assenza così lunga ed è per questo che le figlie si sono ritrovate a fare i conti con una grave crisi. Ci ha tenuto a precisare che Luigi ha sempre affrontato tutto, questa volta però le bambine hanno avuto una crisi emotiva che non era semplice da affrontare, non volevano nemmeno andare a scuola. L’ex gieffina ha anche rivelato che si aspettava un maggiore sostegno da parte di Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, le altre componenti del trio ‘Non è la Rai’. In merito a ciò ha detto: “Al loro posto avrei detto ‘brava Ele, hai fatto una bella cosa,’ me lo sarei aspettata”. Anche loro sono mamme e spera che abbiano capito la sua scelta.

Tommaso Franchi scarica Mariavittoria al Grande Fratello spagnolo: "Non ci voglio stare insieme"/ "Non manca"