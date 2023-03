Chi è Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello/ I figli Anita e Nicola

Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello: un amore coltivato lontano da occhi indiscreti

Non è banale che un’intera famiglia riesca a sfornare 3 figli di inestimabile talento artistico, ognuno con percorsi ben delineati e capaci di eccellere nei rispettivi settori di riferimento. E’ questo il caso dei fratelli Fiorello; Rosario non ha certo bisogno di presentazioni, personaggio iconico della TV italiana. Catena, scrittrice e conduttrice; e ultimo, ma solo per elenco, Beppe Fiorello. Attore stimato e di talento, protagonista sul piccolo e grande schermo con maestria ed empatia che pochi hanno saputo ostentare nel panorama attoriale degli ultimi anni.

Della carriera di Beppe Fiorello sono innumerevoli le tappe di grande spicco e valore, sia per le fiction televisive che nel caso delle pellicole cinematografiche; sarebbe dunque dispersivo provare a fare un sunto delle sue gesta come attore. Meno note ma altrettanto oggetto di curiosità sono invece le nozioni di carattere privato e sentimentale, con particolare riferimento alla sua splendida moglie Eleonora Pratelli e ai figli, Anita e Nicola. Beppe Fiorello e sua moglie condividono l’amore da oltre 30 anni; sentimento suggellato dal matrimonio e coronato dalla splendida famiglia che sono riusciti a costruire.

Eleonora Pratelli, dalla passione per la moda all’amore per i figli Anita e Nicola

A dispetto della notorietà del marito, Eleonora Pretelli è poco avvezza all’esposizione pubblica ed evita costantemente di entrare nel gioco delle chiacchiere di gossip. Il suo unico obiettivo sembra dunque quello di coltivare il suo amore per Beppe Fiorello e per i figli, senza dimenticare l’importanza della propria carriera professionale. Stando alle informazioni reperibili in rete il suo campo di riferimento è la moda, con diversi progetti di spicco come la gestione di una boutique agency. Proprio con la sua attività pare essere arrivata alla notorietà anche tra i volti dello spettacolo, proprio come punto di riferimento in ottica di stile.

Dall’amore tra Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli – come anticipato – sono nati due splendidi figli: Anita e Nicola, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Considerando la data di nascita, entrambi sono chiaramente ancora piccoli per avere una certa notorietà o comunque bacino di informazioni reperibili. Sul loro conto però, è stato proprio il padre a dare spunti nel corso degli anni: “quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato”. Queste le parole dell’attore in una vecchia intervista, che sul proposito della primogenita di poter seguire le sue orme spiegò: “Ci sta riflettendo, ha già avuto un’esperienza importante a New York. Ora la assorbe lo studio… Poi ne riparleremo“.











