Come finisce I Fratelli Corsaro? Anticipazioni ultima puntata di oggi 2 ottobre 2024

È tutto pronto per l’ultima attesissima puntata de I Fratelli Corsaro che andrà in onda questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 circa si Canale5. La trama ruoto attorno alla figura dei fratelli Fabrizio e Roberto. Il primo è spavaldo e ribelle ed è un giornalista di cronaca nera, il secondo invece, più rigido e serio, è un avvocato penalista. Entrambi vengono coinvolti loro malgrado in una serie di casi che si verificano a Palermo per la risoluzione dei quali il loro aiuto risulta sempre determinante. Tuttavia la trama segue anche un secondo binario che indaga più in profondità sulla famiglia dei due. E per capire come finisce I Fratelli Corsaro è necessario indagare anche sulla misteriosa figura di un uomo che si aggira per il cimitero.

Andando con ordine sin dalla prima puntata della fiction di Canale5, Roberto, recatosi con la madre Antonia, il fratello Fabrizio e Don Trovato al cimitero ha visto vicino alla tomba del padre un uomo sconosciuto. A quel punto si è avvicinato per capire meglio chi fosse e la risposta dell’uomo lo ha lasciato di sasso. Quest’ultimo, infatti gli aveva rivelato di dovere tutto a suo padre Rocco Corsaro, addirittura di essere vivo grazie a lui, avvocato di successo morto di infarto pochi anni prima. Successivamente, però, c’è stato il primo colpo di scena. Alcuni giorni dopo nello studio del PM Carlo Maniscalco (Massimiliano Davoli) vede la foto dell’uomo misterioso e il PM gli rivela che si tratta di un boss mafioso a cui danno la caccia da tempo. Roberto gli rivela di averlo visto al cimitero ma il PM, ovviamente, non gli darà credito. Dunque come finisce I Fratelli Corsaro? Si scoprirà la vera identità dell’uomo?

Anticipazioni I fratelli Corsaro, come finisce: l’uomo misterioso è davvero il Boss Vincenzo Labate detto Vicè?

Nel corso delle puntate precedenti, Roberto indaga sull’uomo misterioso e scopre la sua identità, si tratta del Boss di Cosa Nostra Vincenzo Labate detto Vicè. L’avvocato a questo punto rivela tutto al fratello Fabrizio ed entrambi non riescono a credere che il padre possa aver difeso un boss mafioso. Il mistero si infittisce, dunque, chi è veramente l’uomo? E cosa c’entra con il padre dei due fratelli morto anni primi a causa di un infarto? Come finisce I Fratelli Corsaro?

Nel frattempo in un recente intervista concessa a Tele Sette lascia intendere che il finale de I Fratelli Corsaro sarà aperto e per questo spera chi sia anche un seconda stagione: “Ci auguriamo un sequel. Ovviamente dipende tanto dall’accoglienza del pubblico. Il materiale da cui attingere per le nuove puntate non manca”. Insomma, ci sarà un clamoroso colpo di scena e non resta che seguire l’ultima puntata in onda tra poco su Canale5