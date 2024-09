Diretta I Fratelli Corsaro, seconda puntata della fiction Canale 5: commento live 19 settembre 2024

Nella seconda puntata de I Fratelli Corsaro spunta già un nuovo caso da risolvere per i due protagonisti Roberto e Fabrizio, l’assassino di una donna crea stupore e suspense: cosa si nasconde dietro questo omicidio? La morte di Concetta Rizzuto sembra portare solo al nome di una indiziata, la badante della donna polacca, che dopo la notizia è scomparsa nel nulla: cosa è davvero accaduto?

Roberto e Fabrizio si mettono subito al lavoro, unendo le forze e andando in cerca di indizi e testimonianze utili per il caso: potrebbe esserci una verità nascosta dietro l’omicidio di Concetta, mentre i sospetti sulla badante si fanno sempre più fitti.

I Fratelli Corsaro 2a puntata anticipazioni: un nuovo caso da risolvere per Roberto e Fabrizio

Si rinnova l’appuntamento con la fiction di Canale Cinque I Fratelli Corsaro oggi mercoledì 18 settembre 2024, la serie di Mediaset si presenta ai telespettatori con una trama avvincente e che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine della puntata.

Tra i nuovi casi I Fratelli Corsaro, interpretati da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia si ritroveranno a indagare su un nuovo rumoroso omicidio, un secondo caso che sembra collegato direttamente all’omicidio dell’anziana: sarà davvero così o si tratta di un tentativo di depistaggio? I telespettatori de I Fratelli Corsaro scopriranno davvero cosa si nasconde dietro la morte di Don Sorgi, un prete che è stato assassinato in maniera brutale e l’omicidio lascia dubbi in sospeso, toccherà ai due fratelli arrivare a qualche conclusione e tentare di risolvere il caso.

I Fratelli Corsaro 2a puntata: la fiction torna in onda dopo il buon debutto

Arriva il momento di tornare in onda per I Fratelli Corsaro, la serie con protagonista Beppe Fiorello fa capolinea sul piccolo schermo stasera mercoledì 18 settembre 2024, con nuovi avvenimenti pronti a emozionare il pubblico. Come al solito I Fratelli Corsaro va in onda su Canale Cinque e la puntata sarà poi recuperabile on demand su Mediaset Infinity.

Nella puntata in onda oggi mercoledì 18 settembre 2024 su Mediaset Infinity troveremo ancora i due protagonisti alle prese con nuovi casi da risolvere, più nello specifico in questa seconda puntata Fabrizio e Roberto dovranno indagare sulla scomparsa di un’anziana vedova e grazie alle indagini si scoprirà chi l’ha uccisa, con la badante rumena della donna che finirà nel mirino.