Chi è Eleonora Valli? Vita privata e compagno/ Un figlio nato dall’amore con Luca Babbini

Chi è Eleonora Valli, la sorella di Beatrice e Ludovica Valli

Eleonora Valli è la sorella maggiore di Beatrice e Ludovica Valli, le due influencer diventate famose per aver partecipato come troniste al programma televisivo Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Eleonora, a differenza delle sorelle, non ha mai aspirato ad una carriera televisiva o nel mondo dello spettacolo; la ragazza, infatti, ha sempre preferito mantenere un profilo basso prediligendo una vita riservata lontana dai riflettori. Classe 1994, Eleonora ha studiato presso la facoltà di Giurisprudenza, ma non ha mai completato gli studi perchè si è dedicata al negozio di oggettistica della mamma.

Successivamente ha iniziato a lavorare come commessa per una grande azienda ricoprendo anche il ruolo di visual merchandiser. Passando alla vita privata, Eleonora è felicemente innamorata di Luca Babbini e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Carlo Alberto e Ludovica Allegra.

Eleonora Valli, la sorella Beatrice: “è una mamma apprensiva”

Eleonora Valli pur non avendo mai partecipato ad un programma televisivo è molto seguita sui social network, complice la fama e popolarità delle sorelle diventate due influencer di successo. Su Instagram è solita pubblicare scatti della sua vita privata con il compagno, i figli e le sorelle. Pur vivendo una vita normale, Eleonora ha partecipato al programma Verissimo con le sorelle Beatrice e Ludovica; è stata la sua prima esperienza televisiva e l’ha vissuta con tanta emozione. Le tre sorelle Valli ha un bellissimo rapporto e tra loro non ci sono mai stati problemi o discussioni.

Anzi proprio Beatrice Valli parlando della sorella ha rivelato che Eleonora è una mamma attenta, presente, ma anche apprensiva. Proprio Ludovica ha detto sulla sorella: “quando Carletto (figlio di Eleonora) è caduto dal divano, con una mano tenevo lui e con l’altra lei che quasi quasi sveniva”.

