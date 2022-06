Eleonora Valli, chi è?/ Da Uomini e Donne, a Luca Babbini e il rapporto con le sorelle Beatrice e Ludovica

Eleonora Valli, carriera e vita privata

Eleonora Valli è la sorella maggiore di Beatrice e Ludovica Valli, note per aver partecipato al programma Uomini e Donne e per essere poi diventate molto attive sui social. Mentre le sorelle minori sono quindi delle vere e proprie influencer, Eleonora ha preferito rimanere lontana dai riflettori e dal mondo del gossip. Classe 1994, aveva frequentato la facoltà di Giurisprudenza ma ha poi deciso di non completare gli studi per aiutare la mamma e la nonna nel negozio di oggettistica.

Poco dopo ha iniziato a lavorare come commessa per una grande azienda ed è diventata visual merchandisier. Riguardo alla sua vita privata, proprio sul posto di lavoro aveva conosciuto e si era innamorata di Luca Babbini e insieme hanno avuto due figli: Carlo Alberto e Ludovica Allegra. Nonostante sia distante dal mondo dello spettacolo, Eleonora su Instagram ha molti followers e pubblica molto spesso foto insieme ai suoi figli e al compagno e alcune foto insieme alle sorelle, soprattutto quelle del matrimonio di Beatrice, a cui lei ha fatto da testimone indossando un meraviglioso abito rosa.

Eleonora Valli a Verissimo, il rapporto con le sorelle e la maternità

Nonostante Eleonora Valli si tenga distante dal mondo dello spettacolo, recentemente ha deciso di partecipare a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, insieme alle sorelle Beatrice e Ludovica. E’ stata la prima volta che sono andate tutte e tre in televisione insieme, e per Eleonora in particolare è stata la primissima volta, infatti era visibilmente emozionata. Le tre sorelle vanno d’accordo nonostante tutte e tre abbiano un carattere molto diverso. Due cose le accomunano in particolar modo, tutte e tre sono mamme e hanno una grinta da vendere. Sono cresciute solo con la loro mamma, una famiglia matriarcale da cui hanno tratto la loro forza.

Beatrice racconta che Eleonora è una mamma molto apprensiva tanto che Ludovica racconta: “Quando Carletto (figlio di Eleonora) è caduto dal divano, con una mano tenevo lui e con l’altra lei che quasi quasi sveniva”. Mentre le sorelle vorrebbero avere altri figli, Eleonora non ha questo desiderio perché ritiene che avere due bambini sia già molto impegnativo, nonostante lei viva vicino alla madre che la aiuta molto.











