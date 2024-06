Chi è Elisa Molinarolo/ Passato da ginnasta e con una passione per le meringhe

Tutto su Elisa Molinarolo: il passato da ginnasta per seguire la sorella

Tra i nomi più forti della nuova generazione di sportive italiane c’è sicuramente Elisa Molinarolo che, insieme all‘atleta Roberta Bruni, ha conquistato la finale della gara di salto con l’asta femminile degli Europei di Atletica 2024. Elisa Molinarolo è nata a Verona il 29 gennaio 1994 e ha praticato sport sin da quando era piccolissima appassionandosi alla ginnastica artistica soprattutto per il desiderio di emulare la sorella maggiore. Crescendo, però, a causa della statura, la ginnastica artistica non era più adatta al suo fisico e, nell’estate del 2011, ha scelto di provare il salto con l’asta, trovando la propria strada e scoprendo di essere davvero portata per tale disciplina al punto che, in pochi mesi, conquista la maglia azzurra.

Diretta/ Italia Panama U21 (risultato finale 6-3 dcr): azzurrini ancora vivi al Revello 2024! (10 giugno)

Nel 2017 ha vinto il suo primo tricolore assoluto, mentre nel 2019 è salita a 4.41 ma, nonostante i successi sportivi, non ha abbandonato il lavoro in ufficio fino all’entrata nelle Fiamme Oro nel 2022. Per inseguire i suoi sogni sportivi, Elisa si allena a Padova e tra le sue passioni c’è la musica che accompagna tutte le sue giornate.

Diretta/ Olanda Islanda (risultato 0-0) streaming video tv: l'amichevole prende il via! (10 giugno 2024)

Elisa Molinarolo: il segreto del fisico

Come tutti gli atleti, oltre ad allenarsi quotidianamente, Elisa Molinarolo segue anche un’alimentazione mediterranea regolare e salutare anche se non rinuncia ad una delle sue passioni culinarie ogni volta che torna a casa ovvero le meringhe alle mandorle che prepara mamma Antonietta che le ha anche insegnato la ricetta.

Vera appassionata di sport, Elisa ha anche praticato basket freestyle ed è stata allenatrice di pattinaggio su ghiaccio oltre che di ginnastica. “Per seguire tutte le mie passioni sono andata via prestissimo da casa, avevo appena iniziato la seconda media. È stato difficilissimo, all’inizio piangevo sempre”, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

DIRETTA FINALE SALTO CON L'ASTA, BRUNI E MOLINAROLO/ Video streaming Rai: si comincia! (10 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA