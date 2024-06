Chi è Roberta Bruni/ Laureata e con una grande passione per gli animali

Tutto su Roberta Bruni: biografia e carriera

Roberta Bruni è pronta a scrivere una pagina importante per lo sport italiano dopo aver conquistato un posto nella finale della gara di salto con l’asta femminile degli Europei di Atletica, in programma lunedì 10 alle 20.15 allo Stadio Olimpico di Roma. Roberta Bruni è nata a Roma l’8 marzo 1994 e sin da quando era piccola ha cominciato a praticare sport avvicinandosi al salto con l’asta all’età di 12 anni dove dimostra immediatamente di avere un talento naturale che ha poi alimentato con anni e anni di duro allenamento portando così a casa i primi risultati importanti anche se l’anno della svolta è sicuramente il 2013 quando vince le gare nazionali sia indoor che Outdoor ed esordisce con la Nazionale italiana agli Europei in Svezia.

Roberta vive a Rieti dove si allena seguita dal suo allenatore Riccardo Balloni anche se appena può torna volentieri nella sua Roma, la città natale a cui è molto legata.

Roberta Bruni: le sue passioni

Roberta Bruni è molto riservata anche se, sul suo profilo Instagram seguito da più di 18mila followers, condivide anche foto in cui è insieme alla sua Virginia. Roberta, inoltre, è legatissima al suo cane e ha un tatuaggio sulla schiena che rappresenta un fiore stilizzato e detiene sette record italiani di salto con l’asta.

Pur avendo dedicato tutta la vita allo sport, Roberta non ha mai trascurato gli studi e, dopo essersi di9plomata al liceo scientifico con indirizzo biologico, si è laureata in scienze forestali essendo anche una grande amante degli animali come è facile dedurre dalla foto che vedete qui in basso in cui è insieme al suo cane.













