Chi è Enrico Crippa, ospite a MasterChef Italia/ 6° chef al mondo e 3 stelle Michelin

Enrico Crippa a MasterChef Italia 12: dagli esordi con Gualtiero Marchesi all’esperienza in Giappone

La nuova puntata di MasterChef Italia 12, in onda questa sera 16 febbraio 2023, vedrà gli aspiranti chef impegnati con l’ennesima prova impegnativa. I concorrenti del talent show culinario targato Sky avranno l’onore di essere messi sotto torchio da uno degli chef italiani più apprezzati nel mondo: Enrico Crippa. L’artista dei fornelli è stato inserito nel 2017 al sesto posto nella classifica dei migliori nel mondo da Top Best Chef Awards.

Enrico Crippa è originario della provincia di Milano, precisamente Monza-Brianza, classe 1971 e con una vita dedicata interamente alla passione per i fornelli. La sua carriera da chef parte con gli studi alberghieri ultimati con successo, dimostrando tutto il suo valore già all’età di soli 16 anni. In giovane età il suo trampolino di lancio è stata la collaborazione come apprendista presso il rinomato ristorante di Gualtiero Marchesi a Milano, alla quale seguiranno una serie di collaborazioni fondamentali per costruire la sua grande carriera. Da Christian Willer ad Antoine Westermann, offre il suo contributo per i nomi più affermati del settore prima di inaugurare la sua prima attività e raggiungere i traguardi attuali.

Enrico Crippa, il ritorno in Italia e il successo con il ristorante di Alba

La prima esperienza di spicco e con maggiore autonomia risale al 1996, sempre in collaborazione con Gualtiero Marchesi. Enrico Crippa inaugura la prima attività del rinomato chef ad Osaka, in Giappone; proprio nella terra nipponica arricchisce il suo bagaglio culinario con tecniche e specialità tipiche della cucina giapponese. Tornato in Italia nel 2005 decide di avviare la sua prima attività aprendo quello che poi diventerà uno dei fiori all’occhiello della ristorazione italiana. Lo chef internazionale sceglie la città di Alba per il suo ristorante, impreziosendo la sua proposta culinaria con piatti che uniscono tradizione italiana e la lezione giapponese appresa negli anni precedenti.

Enrico Crippa impiegherà solamente un anno per ottenere la sua prima stella Michelin con il ristorante di Alba, per poi ottenerne altre due rispettivamente nel 2009 e 2012. Ad impreziosire il suo palmarès nel settore culinario contribuisce l’onore di ricevere nel 2022 la Stella Verde: riconoscimento ottenuto per il suo impegno nell’ambito della sostenibilità. Per quanto riguarda la sua vita privata, lo chef Enrico Crippa ama particolarmente la privacy, nonostante sia particolarmente attivo sui social grazie alla sua attività. Le uniche informazioni riguardano il suo legame sentimentale con Silvia, con la quale non ha ancora avuto figli.











