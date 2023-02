Chi è Giancarlo Perbellini, chef pluristellato ospite a Masterchef Italia/ I successi del cuoco

Giancarlo Perbellini, dagli esordi a Verona al successo in Francia

Con il passare delle settimane, la sfida a Masterchef Italia diventa sempre più ardua per gli aspiranti chef spesso alle prese con prove per nulla banali. Nella prossima puntata i concorrenti avranno l’onore di essere messi alla prova da una delle eccellenze italiane nel settore, ovvero lo chef pluristellato Giancarlo Perbellini. Il cuoco italiano ha iniziato la sua brillante carriera direttamente dalla sua terra, Verona, arrivando ad essere apprezzato per il suo lavoro anche in Francia.

Dopo il percorso professionale all’estero, Giancarlo Perbellini torna in Italia nel 1989 con l’obiettivo di farsi largo nella ristorazione nazionale. L’ambizione dello chef lo porta ad inaugurare il suo ristorante Perbellini a Isola Rizza. Esattamente 7 anni dopo riceverà la sua prima stella Michelin, ottenendo due anni dopo anche il riconoscimento di chef emergente dell’anno, premio indetto dalla guida de L’Espresso. La sua gloriosa carriera ai fornelli è inoltre impreziosita dalla seconda stella Michelin ricevuta nel 2002 e delle tre forchette del 2005 per la sua celebre guida del Gambero Rosso.

Giancarlo Perbellini: la vita privata del cuoco italiano

Per quanto concerne la vita privata di Giancarlo Perbellini, lo chef pluristellato che sarà ospite nella prossima puntata di Masterchef, è nota la sua relazione sentimentale con Paola Secchi con la quale ha gestito alcune delle sue attività di spicco. La relazione tra i due sarebbe però terminata nel 2014 e insieme hanno avuto due figli. Alessandro, primogenito della coppia, sarebbe impegnato con gli studi alberghieri seguendo dunque le orme paterne.

Attualmente Giancarlo Perbellini pare sia sposato con Silvia Bernadocchi: sulla donna le informazioni sono carenti ma, come riportato da Repubblica, la moglie avrebbe presenziato con lui l’inaugurazione di una nuova attività di ristorazione situata sul Lago di Garda, evento risalente al 2021. Chiaramente, Giancarlo Perbellini dispone anche di diversi profili social che aggiorna quotidianamente con particolari post dedicati alla sua fiorente attività. In particolare, il suo profilo Instagram conta migliaia di followers e condivisioni, in particolare per la sua arte culinaria.

