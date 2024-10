Sta per sbarcare al Grande Fratello 2024 Federica Petagna, che come Perla Vatiero entra diretta da Temptation Island dopo la fine della relazione con Alfonso D’Apice. Alfonso Signorini la presenterà proprio questa sera, lunedì 28 ottobre in una diretta ricca di colpi di scena. Insieme a lei si ripresenteranno nel programma anche Shaila e Lorenzo, dopo aver passato un po’ di tempo al Gran Hermano spagnolo. Dopo il programma condotto da Federico Bisciglia, Federica Petagna e Alfonso D’Apice si sono rivisti a Uomini e Donne, raccontando a Maria De Filippi come è proseguita la loro vita dopo essersi lasciati.

Grande Fratello 2024, 10ma puntata/ Diretta, eliminato: entra Federica Petagna, Shaila e Lorenzo ritornano

Alfonso sta male e pensa ancora a lei, tanto che la conduttrice del noto dating show gli ripete più volte che è finita, quasi a cercare di convincerlo di qualcosa di cui non si è ancora reso conto. Federica Petagna, invece, sta iniziando una frequentazione seria con Stefano Tediosi: “Lui non si arrabbia se esco a ballare“, dice a Uomini e Donne, facendo sentire in colpa Alfonso per essere stato geloso durante il corso della loro relazione. Eppure, sia Maria che il pubblico, credono in lui: ha amato davvero e ha creduto tanto nella loro storia. E poi spunta un dubbio: quello che ha visto nel villaggio non era una prova per superare la gelosia, ma è stata solo la rinascita di Federica Petagna!

Luca Calvani duro contro Clayton Norcross al Grande Fratello/ "Non ti stai relazionando in maniera vera"

Federica Petagna sconvolge tutti: “Alfonso? Non lo amavo da tempo ma…”

Federica Petagna parteciperà al Grande Fratello 2024. Classe 2024, l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice è giovanissima e ha solo 20 anni. Originaria di Napoli ha vissuto quasi tutta la sua vita insieme al ragazzo, dato che la storia è iniziata quando era una dodicenne. Federica Petagna è riuscita a trasformare la sua passione nel suo lavoro, studiando per diventare una nail artist ed estetista, dedicandosi dunque alla cura delle unghie dei suoi clienti. Bella, affascinante e dal carattere schietto, Federica Petagna ha diviso il pubblico.

Perchè Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello?/ Le assurde ipotesi dei gieffini incuriosiscono i fan

Dopo Temptation Island, alcuni l’hanno definita come una finta ingenua dato il suo comportamento con Stefano Tediosi. A Uomini e Donne ha raccontato che essendo cresciuta con Alfonso non ha potuto fare tante esperienze come tutte le ragazze della sua età, e che ormai da tempo forse non lo amava più. Accorgersene però è stato difficile, e ha preso coscienza di questo cambiamento solo dopo, una volta entrata nel reality di Canale 5.