Flora Canto ha portato alle stelle il livello di brio nella puntata odierna de La Volta Buona; la conduttrice e attrice è sempre un fiume in piena di euforia e gioia quando si tratta di rapportarsi al pubblico televisivo. Incalzata da Caterina Balivo, ha innanzitutto motivato le ragioni che l’hanno portata a lasciare I Fatti Vostri dopo una sola stagione: “Sono uno spirito libero, ma ho ringraziato tutti”. L’attenzione si è poi spostata verso altri temi, senza mai dimenticare una buona dose di ironia.

PERCHÉ FLORA CANTO HA LASCIATO I FATTI VOSTRI?/ La conduttrice: “Sono uno spirito libero, voglio cantare…”

Ancora oggi, nonostante il grande talento dimostrato in più occasioni, Flora Canto deve ancora farsi largo tra chi la etichetta come ‘moglie di Enrico Brignano’. A tal proposito la conduttrice e attrice ha spiegato: “Tutti mi hanno dato della raccomandata, non solo qualcuno! Ed è per questo che cerco di sdoganare questa cosa, perchè è bello essere la moglie di Enrico tutti i giorni da tanti anni, ben 13…”. Flora Canto ha poi aggiunto: “Allora io dico, ci sono anche tante altre ‘mogli di’: ma non è che proprio tutte sanno fare le cose che faccio io, cantare, ballare, recitare. Lo possiamo dire?”.

Chi è Enrico Brignano, marito di Flora Canto / Due figli piccoli e un curioso corteggiamento

Flora Canto, l’arma dell’ironia e del talento per rispondere alle critiche: “Ciò che conta i sono i fatti…”

Non si può che essere d’accordo con Flora Canto: l’etichetta di ‘moglie di Enrico Brignano’ è fin troppo stretta. Dal teatro alla tv ha mostrato i talenti più disparati e nel contesto artistico dove spesso la versatilità è un valore aggiunto non può certo ridursi alla suddetta etichetta. “Il miglior modo per rispondere a questa critica che è un po’ quotidiana è oggettivamente questo, devi fare i fatti!”. Giocando con la sua tipica ironia, l’attrice e conduttrice rende ancora più chiaro il suo pensiero con un paragone tutto da ridere. “Poi quando mi dicono che sono così perchè sto con Enrico Brignano mi verrebbe da dire… Ma perchè la moglie di Ronaldo sa palleggiare?!”.