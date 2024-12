Flora Canto per tutti è la moglie di Enrico Brignano, ma in realtà è un’attrice e conduttrice che durante la sua carriera ha partecipato a diverse produzioni importanti. Basti pensare alla serie cult di “Don Matteo” dove ha interpretato una piccola parte, mentre sul grande schermo ha recitato accanto a Lino Banfi nel remake di Vieni avanti cretino. In realtà il debutto di Flora Canto è nel dating show televisivo di successo di “Uomini e Donne” dove ricopre il ruolo di tronista iniziando così a farsi conoscere nel mondo della televisione e dello spettacolo. Poi nel 2006 diventa “popolare” dopo che l’ex compagno Filippo Bisciglia la tradisce in diretta televisiva nella casa del Grande Fratello.

Non solo attrice, Flora Canto è stata anche conduttrice di diversi programmi televisivi: da Fast and Furios su La7 alla serata Telethon per la Rai fino a Supercinema e Oscar dei porti senza dimenticare che ha prestato il suo volto a diverse campagne pubblicitarie: da &M, Miss Bikini ed Eklè.

Flora Canto, non è solo la moglie di Enrico Brignano

Una carriera a metà strada tra il cinema e la televisione quella di Flora Canto che deve il suo successo a pellicole popolari come “La coppia di campioni”, “Di tutti i colori” fino alla consacrazione quando viene scelta da Carlo Conti per partecipare al varietà di Tale e Quale Show. Dal punto sentimentale dopo la storia d’amore con Filippo Bisciglia, la frequentazione con la scelta Francesco Pozzessere, la conduttrice nel 2013 conosce Enrico Brignano a Sabaudia. Nonostante la differenza d’età tra i due scatta la scintilla e dalla loro unione nel 2017 nasce la prima figlia Martina a cui segue nel 2021 il figlio Niccolò.

La Canto spesso viene definita “la moglie di Enrico Brignano”, una etichetta con cui convive alla grande: “è qualcosa che mi appartiene: io, di fatto, sono la moglie di Enrico. Sono però anche la moglie di Enrico, il problema è quando sei solo quella. Sono un’attrice e una conduttrice”. Naturalmente a differenza di tante colleghe. la Canto ha dovuto per forza di cose dimostrare il suo talento in modo che la gente potesse dirle ‘sta lì perchè è brava e non perchè è la moglie di!”.