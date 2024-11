Francesca, nuova allieva di Amici 2024

Novità nella classe di Amici 2024 che, nel pomeridiano in onda domenica 10 novembre, accoglie una nuova allieva. Si chiama Francesca ed è una ballerina che entra ufficialmente nella scuola di Maria De Filippi come allieva di Emanuel Lo. La ballerina, infatti, è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro Sienna, finita in sfida dopo essersi classificata ultima nella gara di ballo. Una sfida che non ha lasciato scampo alla ballerina australiana che, dopo aver visto la lista dei probabili sfidanti, non aveva nascosto la preoccupazione per l’esito della sfida stessa.

I fatti hanno così dato ragione a Sienna che, al termine della sfida giudicata da Maura Paparo, ha dovuto lasciare la maglia e il banco nella scuola a Francesca che è così diventata un’allieva a tutti gli effetti. Avendo, inoltre, vinto la sfida contro un’allieva di Emanuel Lo, entra a far parte della squadra di quest’ultimo.

Tutto su Francesca, la nuova ballerina di Amici 2024

Francesca, la nuova allieva di Amici 2024, dovrebbe avere 24 anni. Su di lei, tuttavia, non ci sono molte informazioni sia sulla vita sentimentale che sulla sua formazione artistica. _Come fa sapere il portale Daniseries.it, Francesca dovrebbe essersi diplomata alla DAF Dance Arts Faculty. Inoltre, non si sa se sia fidanzata o se lo sia stata.

Per scoprire qualche dettaglio in più su chi sia Francesca, dunque, è necessario aspettare l’appuntamento con il daytime durante il quale la ballerina si racconterà ai microfoni di WittyTv svelando il proprio passato, i propri sogni e il percorso fatto per riuscire a conquistare un banco nella scuola di Amici 2024. Per il momento, dunque, è importante sapere che Francesca è riuscita ad entrare nella scuola anche grazie alla sua tecnica classica.

