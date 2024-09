Quando sta per scoccare l’ora della seconda puntata di Temptation Island 2024, è forse doveroso un focus su uno dei possibili protagonisti delle prossime dinamiche del reality: il tentatore Francesco Fulloni. Molto vicino a Millie, fidanzata di Michele, ha già riscosso grande attenzione e curiosità dopo le prime chiacchiere e carinerie scambiate con la giovane e osservate nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024.

TEMPTATION ISLAND 2024 SETTEMBRE, 2A PUNTATA/ Diretta e coppie: Sara chiede il falò a Fabio

Ma chi è Francesco Fulloni, tentatore di Millie a Temptation island 2024? Il ventitreenne è originario della provincia di Verona ma da tempo si è trasferito a Milano per lavoro. Nello specifico ricopre il ruolo di store account manager per un’azienda di pasticceria industriale ma, come si può leggere dal suo profilo Instagram, non manca nella sua attività professionale anche la carriera da modello.

Chi è Fabio Mascaro di Temptation Island 2024 settembre/ Dopo Uomini e Donne, lacrime per la fidanzata Sara

Francesco Fulloni, il tentatore di Millie a Temptation Island 2024 sogna ‘in grande’: “Tra dieci anni vorrei…”

Apprendiamo qualcosa in più su chi è Francesco Fulloni – tentatore di Millie a Temptation Island 2024 – grazie al video di presentazione presente nella pagina ufficiale del reality. Si dice appassionato di golf, sport che pratica da diversi anni, ma anche del pianoforte; passione che coltiva in parallelo e soprattutto da autodidatta.

“Tra dieci anni il mio grande sogno è avere una famiglia, non so cosa mi riserverà il futuro ma ciò non mi spaventa”, queste le parole di Francesco Fulloni – tentatore di Millie a Temptation Island 2024 – a proposito della sua visione per il futuro e rispetto a ciò che potrebbe accadere una volta ultimata l’esperienza nel reality. L’attenzione torna dunque alla puntata di questa sera dove, con buone probabilità, scopriremo se la vicinanza del tentatore Francesco Fulloni a Millie – fidanzata di Michele – avrà un seguito.

Julia Roccuzzo: chi è la tentatrice di Valerio a Temptation Island 2024 settembre/ Balli proibiti e...