Chi è Francesco Ian, figlio di Mietta e Davide Tagliapietra/ “Non vedo l’ora di…”

Mietta, dai successi professionali all’amore per il figlio Francesco Ian avuto con Davide Tagliapietra

Mietta – nome d’arte di Daniela Miglietta – è uno dei volti più noti del panorama musicale con particolare riferimento agli anni ’80 e ’90. Dal successo al Festival di Sanremo alla 39a edizione la cantante ha viaggiato per diversi anni sulle ali del successo, salvo poi dedicarsi ad altri progetti con minore risonanza. Mietta si è affacciata con successo anche al mondo dell’editoria, senza dimenticare i molteplici ruoli in ambito cinematografico. Oltre alle tappe fondamentali della sua fortunata carriera, di Mietta sono piuttosto note anche alcune vicende legate alla vita privata.

Daniela Maglietta, alias Mietta, è stata infatti sposata per diversi anni con Davide Tagliapietra, musicista e compositore che l’ha accompagnata fino al 2012. Due anni prima della separazione l’amore tra i due sembrava essere arrivato a consacrarsi grazie alla tanto attesa nascita del primogenito, Francesco Ian. Il piccolo ha attualmente 9 anni ed ha senza dubbio arricchito la vita di entrambi i genitori. Sul conto del figlio di Mietta e Davide Tagliapietra chiaramente non esistono informazioni particolari vista la giovane età, ma gli appassionati ricorderanno la commovente lettera che Francesco Ian scrisse per la madre diverso tempo fa, in occasione di un’intervista per Verissimo.

Francesco Ian e la dolce lettera per la madre Mietta

“Ti devo ringraziare per avermi aiutato nei momenti più brutti, riesci a capirmi e coccolarmi. Ti voglio un sacco di bene e sono contentissimo di far parte della tua vita: non vedo l’ora di riabbracciarti”. Queste le dolci parole dedicate da Francesco Ian a sua madre Mietta, nel corso di un’intervista a Verissimo di alcuni mesi fa. La cantante ebbe particolari difficoltà nel nascondere l’emozione, sottolineando quanto il suo primo figlio sia un punto cardine nell’attuale quotidianità.

Francesco Ian, figlio di Mietta, può comunque contare sul grande supporto anche del padre, Davide Tagliapietra; la cantante infatti non ha mai nascosto come, a dispetto della separazione, il compositore non sia mai venuto meno ai suoi doveri di genitore. “Davide è veramente molto bravo come papà, è veramente sempre presente: penso che lui sia felice. E’ in una fase di irrequietezza ed è molto curioso, un po’ come me”. Spiegava così Mietta, sempre a Verissimo, come il suo ex marito fosse partecipe nella vita familiare in virtù dell’ottimo rapporto stabilito al di là della separazione e della nuova vita sentimentale dell’artista; ad oggi legata ad un uomo di nome Filippo sul quale vige ancora particolare privacy.

