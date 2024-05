Filippo, chi è il compagno di Mietta/ “Siamo due teste molto simili. Ci capiamo anche senza parlare”

E’ tempo di un nuovo amore nella vita di Mietta fidanzata da diverso tempo con Filippo, un misterioso uomo. Dopo la fine della storia d’amore con il chitarrista e produttore musicale Davide Tagliapietra, la voce di “Vattene amore” si è nuovamente innamorata senza volerlo! Del resto l’amore arriva all’improvviso lasciandoti senza parole! Proprio Mietta dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come il compagno Filippo è arrivato come un raggio di sole nella sua vita. “Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola” – ha raccontato la cantante che si è frequentata sporadicamente con qualche persona, ma senza trovare quell’emozione in più.

“Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato” – ha poi aggiunto la cantante. Una vita sentimentale complessa quella della cantante che in passato ha amato tanto, ma anche sofferto! “Ho amato e sono stata amata. Ogni volta l’uomo che viene dopo è migliore del precedente. Credo nell’amore, però pretendo anche molto” – ha chiosato.

Mietta e l’amore per il compagno Filippo: “ha saputo conoscere davvero quello che sono”

Filippo è il nuovo compagno di Mietta. L’uomo, lontano da mondo della musica e dello spettacolo, è riuscito a fare breccia nel cuore della cantante che è tornata ad amare dopo cinque anni da single. E’ un crescendo di emozioni per la coppia che sta pensando anche al matrimonio. Proprio Mietta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è sbottonata aprendo il suo cuore e parlando del suo Filippo: “ci scegliamo ogni giorno, credo che sia il segreto dello stare insieme. Poi ridiamo tanto insieme…”. Non solo, la cantante ha aggiunto: “possiamo realizzare qualcosa di importante perché siamo due teste molto simili. Ci capiamo anche senza parlare”.

E’ nuovamente innamorata Mietta e non lo nasconde. Anzi questa volta Filippo è l’uomo giusto considerando che ha dichiarato: “lo ringrazio perché mi sta molto vicino ed è l’unico uomo che finora ha saputo conoscere davvero quello che sono”. Infine la cantante non esclude la possibilità del matrimonio: “mi piacerebbe sposarmi, ma non so con chi accadrà”.











