Frecciatine ‘al veleno’ e dove trovarle; lo studio de La Volta Buona si tramuta in terreno fertile per dissing a distanza ed a colpi di intervista. Qualche giorno fa il divano di Rai Uno aveva accolto un volto altisonante della musica italiana, Riccardo Fogli. Tra i suoi racconti, spicca la vita privata ‘turbolenta’ scandita dal tradimento ai danni dell’ex moglie Viola Valentino con una collega altrettanto nota, Patty Pravo. Eppure, dopo quella ‘scappatella’, i due tornarono insieme salvo lasciarsi nuovamente e porre fine al matrimonio. Le parole del cantautore devono però aver indispettito l’ex moglie come testimoniato da una stoccata apparsa sul profilo social di Viola Valentino proprio poco dopo l’intervista a La Volta Buona di Riccardo Fogli. “Dopo 23 anni di matrimonio di me non ti ricordi ma della signora Strambelli si? Omino, ometto e quaquaraquà!”

Luca Dondoni ‘boccia’ Viola Valentino per Sanremo 2025/ ‘Gelo’ a La Volta Buona: “Preferirei non ascoltarla”

Viola Valentino a La Volta Buona: “Riccardo Fogli? Ecco cosa mi fa rabbia…”

Arriviamo dunque ad oggi, Viola Valentino opta per il diritto di replica e nello studio de La Volta Buona ha chiarito ulteriormente il suo punto di vista e dunque l’antifona che si cela dietro quella stoccata proposta sul web. “Non puoi ricordare solo una cosa dove tra l’altro parliamo di una cosa importantissima; abbi il buon gusto di tacere. Cosa mi ha fatto arrabbiare? Sono passati tanti anni, sono molte le cose che mi hanno fatto arrabbiare; trovo che non sia stato corretto”. Perentorio il pensiero della cantante, in un certo senso delusa dal comportamento del suo ex marito proprio in virtù dei tanti anni condivisi assieme.

Viola Valentino, chi è e vita privata/ La rottura con l'ex marito Riccardo Fogli: "Qualcosa non andava..."

La replica di Viola Valentino alle parole del suo ex marito Riccardo Fogli prosegue, forse mettendo in evidenza una sorta di risentimento. “E’ lui che rinnega i 23 anni di matrimonio… Se è stato fedele quando c’è stato il ritorno di fiamma? Non lo so”. La cantante ha poi spiegato: “Se il suo racconto corrisponde a ciò che è successo tra noi? E’ un ‘ni’… Mi sono pentita di averlo perdonato, a me piace la fedeltà perchè io lo sono, odio chi mi tradisce”.