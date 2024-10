Si è fatta largo nel mondo dello spettacolo a colpi di talento, sia come cantante ma anche partendo dagli esordi come modella; stiamo parlando di Viola Valentino, spesso al centro dell’attenzione anche per curiosità che riguardano il mondo del gossip. Dopo il matrimonio con Riccardo Fogli, la cantante ha ritrovato l’amore nel 2014 al fianco del marito Francesco Mango, ai tempi sconosciuto al mondo dello spettacolo seppur con dei trascorsi anche per lui nel mondo della moda.

Francesco Mango, marito Viola Valentino: “Dicono che sembra mia mamma”/ Lei: “Per questo mi girano le pal*e!”

Ma chi è Francesco Mango, marito di Viola Valentino? Come anticipato salvo rare esperienze non appartiene in maniera diretta al mondo dello spettacolo. Classe 1983, promoter di professione e appunto legato alla cantante a dispetto dello scetticismo riguardo la differenze d’età. Critiche rispedite al mittente dalla loro stessa storia d’amore dato che, dopo 9 anni di fidanzamento, nel 2022 hanno compiuto il grande passo del matrimonio; una testimonianza evidente di come non esistano barriere anagrafiche in presenza di un sentimento vero e sincero.

Viola Valentino la rottura con l'ex marito Riccardo Fogli/ "O lo uccidevo o lo cacciavo di casa"

Francesco Mango, marito di Viola Valentino: dalla bisessualità al presunto tradimento

Proprio di recente il marito di Viola Valentino – Francesco Mango – si è espresso nel salotto de La Volta Buona a proposito dell’amore che li lega sottolineando ancora una volta quanto la cantante sia fondamentale nel suo percorso di vita. “Per me è una sorta di protezione, tra noi è un dare e ricevere, un cambiamento continuo”, ma ancora oggi ha confessato di dover far fronte al pregiudizio per la differenza d’età: “Girando per strada succede che mi dicano che sembra mia madre…”.

Viola Valentino, chi è la cantante/ Il matrimonio finito con Riccardo Foglio, lui: "Mi cacciò di casa"

Nel merito del rapporto con Viola Valentino, in passato il marito Francesco Mango finì al centro dell’attenzione per due curiosità riferite alla sua vita privata. In primis, l’ex modello confessò di essere bisessuale durante una intervista a Pomeriggio Cinque; inoltre, emerse un presunto tradimento proprio ai danni della cantante. Il marito di Viola Valentino – Francesco Mango – ha però sempre negato le accuse e in effetti non emersero mai testimonianze e indizi certi volti ad avvalorare la sua presunta infedeltà.