Giorno per giorno si sta delineando il Festival di Sanremo 2025 ed ecco che sul profilo Instagram di Gabry Ponte viene spoilerato, se così si può dire, che nella giornata di domani sarà disponibile il jingle del Festival: qual è? Tutta l’Italia proprio di Gabry Ponte. Sul suo profilo si possono ascoltare alcune note del brano che unisce il mandolino e il tamburello con un suono decisamente più elettronico e moderno che piacerà ai più giovani, ma che saprà incuriosire anche gli spettatori più navigati dal punto di vista dell’età.

Il jingle ufficiale di Sanremo 2025, quindi, sarà nientemeno che di Gabry Ponte, uno dei dj più affermati e famosi in circolazione, e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire proprio da domani, così che il pubblico inizi a farsi la bocca (o in questo caso, le orecchie) alla manifestazione canora per eccellenza, un vero e proprio evento che tutti aspettano con impazienza.

Ma chi è Gabry Ponte? Negli anni ‘90 il suo sound era inconfondibile e tanti giovani hanno ballato sulle sue note fino a perdere il senso delle ore che passavano la notte sempre in compagnia. Ha raggiunto il successo mondiale con gli Eiffel 65 e poi è continuato quando ha deciso di separarsi da loro per procedere con la carriera da solista. Tra loro non ci sono state divergenze artistiche e lui stesso ha confessato che sono ancora amici anche se non condividono più la sfera professionale.

Della vita privata di Gabry Ponte si sa poco e nulla: non si conosce l’identità della compagna (o moglie) mentre si sa che ha una figlia, Alice. Oltre a questo e alla sua carriera sfavillante, c’è stato un periodo buio che ha dovuto superare con tutte le sue forze: una malattia degenerativa, più precisamente al cuore. È stato operato subito e il problema è rientrato. Oltre ai milioni di dischi venduti e gli stream, oltre ai premi ricevuti, ecco che ora arriva un’altra soddisfazione: è suo il jingle ufficiale di Sanremo 2025.

