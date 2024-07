Chi è Gabry Ponte, carriera e vita privata: il dj ha una moglie?/ La malattia: “Avevo un problema al cuore…”

Se la musica dance ha avuto un impulso incredibile nel corso degli anni novanta, grandi meriti sono da ascrivere ad uno dei disc jockey più celebri in assoluto: Gabry Ponte. La sua carriera è stata condita da progetti polivalenti, a volte contigui e altre volte vissuti da solista. In qualità di produttore discografico – oltre che conduttore radiofonico – vanta collaborazione con i più grandi della musica italiana ma anche internazionale: da Jovanotti, Elisa, Amii Stewart, fino a Shaggy, Marracash e Zucchero.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata del dj: Gabry Ponte ha una moglie? La sfera sentimentale è una sorta di mistero. L’icona della musica dance non ha mai parlato apertamente di tali argomenti, sicuramente per preservare la propria famiglia dagli aspetti spesso invasivi della cronaca rosa e dei media in generale. In rete non risultano infatti reperibili informazioni sulla presunta moglie o compagna di Gabry Ponte; sappiamo però che nel 2021, mentre la rete si interrogava sulla sua vita sentimentale, è stato lui stesso ad annunciare sui social la nascita della sua prima figlia, Alice.

Assodata l’impossibilità di scovare l’identità della moglie di Gabry Ponte, sono sicuramente più corposi gli aneddoti che riguardano la carriera del dj con particolare riferimento ad una band storica: gli Eiffel 65. Con il gruppo ha vissuto un momento di particolare splendore ma, dopo diversi album che sbancarono tra vendite italiane e all’estero, Gabry Ponte decise di lasciare per dedicarsi principalmente alla carriera da solista: “Noi eravamo amici anzi, siamo amici, anche se non lavoriamo più insieme” – parlava così Gabry Ponte intervistato da La Stampa – “I rapporti sono buoni, ci sono state divergenze artistiche… E’ come quando ti metti con una fidanzata del liceo, non puoi pensare che dopo 10 anni ci sia ancora quella affinità; si cresce, si cambia…”.

Gabry Ponte, protagonista ancora oggi di una carriera brillante e iconica sotto ogni punto di vista, nel 2021 ha dovuto arenare temporaneamente i suoi impegni a causa di una malattia scoperta alcuni anni prima. “Ho avuto un problema di salute, apparentemente congenito che ho scoperto 10 o 15 anni fa; un problema al cuore, una malattia degenerativa. Mi hanno detto che sarei dovuto essere operato e ho preferito farlo subito…”. Parlava così Gabry Ponte a proposito della malattia in un’intervista per Radio Deejay. Dopo essere andato sotto i ferri, fortunatamente la patologia è diventata solo un brutto ricordo e adesso il suo cuore è più forte di prima.











