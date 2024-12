Chi è Gaetano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne arrivati in trasmissione nelle scorse settimane è arrivato anche Gaetano Biondi che è arrivato in trasmissione con Francesco per conoscere e corteggiare Barbara De Santi. Gaetano è originario della Sicilia ma vive a Mantova, città d’origine della dama e dove ha avviato la sua attività come gestore di ben tre bar.

Ha 50 anni e ha scelto dio partecipare al programma di Maria De Filippi per provare a cercare l’amore. Inizialmente, Barbara ha ammesso di essere stata più colpita da Francesco ma di aver deciso di dare una nuova possibilità a Gaetano in quanto proveniente dalla sua stessa città. Barbara, così, decide di farlo restare in trasmissione per provare a conoscerlo meglio uscendo con lui.

Gaetano Biondi e il passato a Uomini e Donne

Prima di arrivare a Uomini e Donne come cavaliere di Barbara De Santi, Gaetano Biondi ha partecipato ad una precedente edizione del dating show di canale 5. Come fa sapere Isa e Chia, infatti, Gaetano ha partecipato al programma dell’amore nel 2017. All’epoca, Gaetano aveva intrapreso una frequentazione con Federica Anastasi che, inizialmente indecisa tra Gaetano e Giorgio Manetti non riuscendo a scegliere con chi portare avanti una frequentazione esclusiva.

Dopo un tira e molla durato diverso tempo, i due decisero di lasciare la trasmissione ma non in coppia bbensì da separati. Gaetano non è più tornato, poi, nel programma di canale 5 fino ad oggi. La bellezza, l’intelligenza e la cultura di Barbara hanno colpito il cavaliere che ora si augura di poterla conquistare davvero. Riuscirci, però, non sembra affatto facile perché Barbara, pur non essendo abituata, ha scelto di frequentare sia Gaetano che Francesco: chi tra i due conquisterà il suo cuore?

