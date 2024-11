Gemma Galgani e la lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Gemma Galgani è la dama storica del trono over di Uomini e Donne. Presente nel parterre femminile dalla prima puntata della prima stagione, ha vissuto emozioni intense con le sue frequentazioni. Sono diverse le storie vissute da Gemma nella trasmissione di Maria De Filippi anche se, sicuramente, quella che ha maggiormente appassionato il pubblico è quella che ha avuto con Giorgio Manetti. Dopo l’addio al cavaliere fiorentino, Gemma non ha chiuso le porte all’amore ma ha continuato a conoscere persone.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 22 novembre 2024/ Gemma minaccia l'addio, Gabriele concede l'esclusiva

Nella stagione attualmente in corso, dopo aver conosciuto Valerio e aver chiuso con lui non riuscendo a fidarsi in seguito ad una segnalazione, Gemma ha accettato la corte fi Fabio, un cavaliere che dopo aver vissuto anni in Canada è rientrato in Italia. La frequentazione tra Fabio e Gemma va avanti da diverse settimane ma Tina Cipollari sta mettendo in guardia il cavaliere scatenando una dura discussione con la stessa Gemma.

Chi è Veronica, la corteggiatrice di Uomini e Donne/ Dal bacio con Michele Longobardi all'addio

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 novembre 2024, Gemma Galgani è la protagonista di una lite di fuoco con Tina Cipollari. La bionda opinionista annuncia di aver preparato qualcosa da mostrare a Fabio e, di fronte a tale gesto di Tina, Gemma sbotta scagliandosi contro Tina e annunciando di non sopportare più tale atteggiamento nei suoi confronti.

Gemma, inoltre, si dice stanca delle continue critiche e intromissioni di Tina e annuncia di essere pronta a fare ciò che le hanno consigliato le sorelle ovvero lasciare definitivamente il programma. Fabio, in tutto ciò, annuncia di voler continuare a frequentare la dama.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati?/ Duro sfogo di lei, poi spuntano le foto che fanno chiarezza