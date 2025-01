Donne e uomini di spettacolo vivono la notorietà consapevoli di incuriosire gli appassionati anche in riferimento alla propria vita privata. Spesso, dal racconto personale, emergono ‘manifesti’ che emozionano il pubblico o che addirittura diventano monito per ambire ai medesimi traguardi. Un esempio può essere la storia di Patrizia Pellegrino, sia nel merito delle sfide che ha dovuto affrontare in prima persona nella sua vita sia in riferimento alla sua splendida storia d’amore con il compagno Giampaolo Embrione.

L’amore tra Patrizia Pellegrino e il compagno Giampaolo Embrione è per certi versi ‘giovane’; circa 5 anni di unione ma impreziositi da aspetti che mettono in evidenza la bellezza di un legame quanto mai solido. L’imprenditore non ha lasciato sola la conduttrice nel momento forse più difficile: nel 2021 la notizia della malattia, un calvario superato grazie ovviamente alle cure mediche ma lenito anche dall’amore del compagno Giampaolo Embrione. Una liaison che la stessa Patrizia Pellegrino ha descritto come salvifica, sotto diversi aspetti. “Grazie a lui ho ritrovato la voglia di vivere”.

Patrizia Pellegrino e il compagno Giampaolo Embrione, matrimonio in vista?

Ma chi è Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino? Sul suo conto non si hanno particolari notizie non appartenendo al mondo dello spettacolo. Anche sulla liaison in generale, salvo rari accenni della conduttrice, vige la voglia di fare scudo rispetto alle ingerenze di gossip. “Quando ci siamo ritrovati mi ha chiesto di non pubblicizzare troppo la relazione”.

Sappiamo però che l’amore tra Patrizia Pellegrino e il suo compagno Giampaolo Embrione è scoccato al primo sguardo e da allora non si sono più persi di vista: “Quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto un colpo di fulmine, però abbiamo preferito aspettare prima di parlarne ufficialmente…”. Ad oggi, sono più uniti che mai e non è da escludere il sogno del matrimonio: “Perchè no, però deve chiedermelo lui; mi piacerebbe…”

