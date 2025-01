Chi è Gigi Finizio: il debutto da giovanissimo e il Festival di Sanremo

Nella scena del cantautorato partenopeo spicca anche il nome di Gigi Finizio, attivo nello scenario musicale nazionale sin dagli anni ’70 e con numerosissimi album in repertorio. Nato a Napoli nel 1965, sin da giovanissimo si appassiona al mondo delle sette note iniziando a cantare a soli 7 anni e debuttando nel 1974 con il suo primo album For’a scola, cui fanno seguito Dint’o culleggio, Prime esperienze e Azzurro azzurro negli anni successivi.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate, le trame turche/ Emir attira Kemal con un tranello

Sempre negli anni ’70 collabora con Nino D’Angelo, che diventerà uno dei pilastri della canzone napoletana. Negli anni ’90 arrivano poi le prime importanti occasioni televisive per Gigi Finizio, che si guadagna il palco del Festival di Sanremo vincendo nella sezione Sanremo Giovani nel 1994 con il brano Scacco matto. Sempre per i Giovani partecipa anche l’anno successivo con Lo specchio dei pensieri, classificandosi terzo, mentre nel 1996 debutta nella gara dei Big con Solo lei.

Chi è Gianluca Costantino, corteggiatore di Uomini e Donne/ Tina Cipollari indaga nel suo passato

Gigi Finizio, dalla carriera alla moglie Bruna Pirelli: “Trasmette molto con gli occhi“

Gigi Finizio in carriera ha collaborato con i più grandi artisti della canzone italiana; non solo Nino D’Angelo, nel 2004 ha per esempio composto il singolo Napule assieme a Gigi D’Alessio, Lucio Dalla e Sal Da Vinci. Due anni dopo, nel 2006, è poi tornato sul palco del Festival di Sanremo fra i Big assieme a I ragazzi di Scampia, gareggiando nella sezione Gruppi con la canzone Musica e speranza.

Sul fronte della vita privata, invece, Gigi Finizio è sposato da quasi 40 anni con la moglie Bruna Pirelli: la coppia si è incontrata negli anni ’80 e non si è mai più lasciata, nel 1987 è infatti arrivato il matrimonio e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Melania e Danilo. In un’intervista del 2019 rilasciata a Vieni da me, il cantante aveva così descritto la sua compagna di vita: “È una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. È la casa, è la famiglia“.

Chi è Marina Occhiena e perché lasciò i Ricchi e Poveri/ "Decisi così non per cantare da sola..."