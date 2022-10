Chi è Gigi il padre di George Ciupilan/ Perchè non ha più rapporto con lui? “Beveva, io sono cresciuto”

George Ciupilan, concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato delle sue origini e dei suoi genitori, Gigi e Marilena, all’interno della casa. “Io vengo da Husi. L’ultima volta ci sono stato a 17 anni per 3 ore. Mia madre vive qui, sono figlio unico. Tutti i familiari, quello che c’è, sono in Romania”, ha raccontato come riportato da blogtivvu.

L’infanzia del tiktoker però non è stata semplice, soprattutto a causa del padre. “Non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. I miei genitori si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme”, ha rivelato. Per il primo periodo, da bambino, è rimasto in Romania proprio con Gigi, ma le cose non sono andate bene. Il tema in questione non è stato toccato durante la conversazione nel reality show, ma prima di entrare nella casa il giovane ne aveva parlato.

George Ciupilan: il motivo della rottura con il padre Gigi

Il motivo della rottura dei rapporti tra George Ciupilan e il padre Gigi è proprio da ricondurre al periodo in cui i suoi genitori si sono separati. “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi in Romania. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo”, aveva raccontato prima del reality show in una intervista a Chi.

Qualche anno dopo la madre è tornata a salvarlo dalle violenze. “È sbucata all’improvviso con la scusa di una pizza. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”.

