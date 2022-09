Giorgio De Stefano, chi è il compagno di Silvia Provvedi/ L’arresto e la condanna…

Giorgio De Stefano, chi è il compagno di Silvia Provvedi

Giorgio De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi da cui ha avuto una figlia, Nicole che oggi ha un anno e mezzo. De Stefano è un imprenditore italiano e si trova attualmente in carcere con l’accusa di associazione mafiosa. Nel gennaio dello scorso anno Il Corriere della Sera ha sganciato una notizia che ha travolto la vita di Silvia Provvedi. In un articolo del giornale citato infatti è scritto nero su bianco che Giorgio De Stefano è il figlio del noto Boss della mafia Paolo Rosario De Stefano ucciso nel 1985 proprio a causa della sua attività mafiosa. Il ragazzo, forse per evitare i pregiudizi, per un periodo evita di utilizzare il cognome paterno, all’anagrafe infatti è registrato con il cognome della madre. Tuttavia in questi ultimi anni, Giorgio decide di non rinnegare le sue origini e decide di utilizzare nuovamente il cognome patronimico.

Monica Alberti, chi è la madre Giulia e Silvia Provvedi/ "Siete piene di amore da dare"

A prescindere dal cognome utilizzato, Giorgio è conosciuto con lo pseudonimo “Malefix” e tutti gli amici e i conoscenti lo chiamano così. Mentre Silvia Provvedi era in attesa della loro prima figlia, Giorgio De Stefano è stato arrestato per reati di stampo mafioso. Dopo l’arresto tuttavia, è emerso come Giorgio probabilmente fosse a Milano proprio per allargare gli affari di famiglia, e come la sua attività di imprenditore fosse pienamente svolta sotto l’ala protettiva dei suoi cari. Giorgino De Stefano quindi sembra avesse interessi non limpidi nel capoluogo lombardo.

Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Lei: "non avrei dovuto sposarlo"

Giorgio De Stefano e la condanna per reati di stampo mafioso, la reazione di Silvia Provvedi

Il 24 giugno 2020 Giorgio De Stefano viene arrestato per reati di stampo mafioso. Giorgio infatti è stato tra gli arrestati dell’operazione DIA di Reggio Calabria che mirava a colpire rappresentati della ‘Ndrangheta. Ricordiamo che Giorgio di Stefano è il figlio illegittimo del noto boss mafioso De Stefano ucciso nel 1985 proprio all’interno di faide per il controllo del territorio. La sua attività imprenditoriale quindi potrebbe essere stata una copertura per attività di altro tipo.

Silvia Provvedi, da quando il compagno è finito al centro dell’inchiesta, non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Quando è arrivata la sentenza che ha condannato Giorgio De Stefano a 12 anni e 8 mesi la cantante si trovava in Sicilia assieme alla gemella Giulia. Le due sono state protagoniste di un evento all’Ex Pirelli e in quell’occasione Silvia aveva scritto su Instagram “Buona notte dall’amore della mamma e del papà. A domani puzzola”. La menzione del padre testimonia come Silvia abbia continuato ad essere vicina al compagno credendo nella sua innocenza.

Al Bano/ "Il matrimonio con Romina Carrisi? Bellissimo, ma poi è arrivato il divorzio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA