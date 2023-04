Chi è Giorgio Olivieri, marito di Susanna Messaggio/ “E’ stato un colpo di fulmine…”

Susanna Messaggio, dal successo in TV all’amore per Giorgio Olivieri

Sono numerosi i volti noti della televisione italiana che, grazie al proprio talento e ad una carriera longeva, sono riusciti ad entrare nel cuore degli italiani. Il nome di Susanna Messaggio corrisponde di certo a tale premessa; nata al fianco di Mike Bongiorno e affermatasi nel tempo prima come showgirl e poi come attrice. La frenesia e dedizione che ha profuso nella carriera professionale sono le medesime caratteristiche che probabilmente hanno condizionato la sua vita sentimentale. Susanna Messaggio ha avuto ben 3 matrimoni; l’ultimo uomo ad aver fatto breccia nel suo cuore portandola al grande passo è stato Giorgio Olivieri.

ALICE, CHI È FIGLIA MORTA DI SUSANNA MESSAGGIO/ "Sua sorella Martina la porta con sé"

Susanna Messaggio e Giorgio Olivieri si sarebbe conosciuti nella prima metà degli anni duemila, intorno al 2005. Il rapporto nel corso degli anni seguenti non si è mai interrotto arrivando oggi ad essere ad un passo dal traguardo dei vent’anni. Il matrimonio tra i due è arrivato poco dopo, al netto del terzogenito della showgirl, Jacopo. “Avevo bisogno di qualcosa di bello vicino a me, che non fosse solo un’immagine fisica ma anche una persona intelligente. Giorgio è una persona che conta nella mia vita…“. Queste le parole di Susanna Messaggio in riferimento al suo terzo marito Giorgio Olivieri, rilasciate in una intervista nel programma Vieni da me.

ALESSIO CORVINO È LA SCELTA DI LAVINIA MAURO A UOMINI E DONNE/ "Delirio di applausi in studio"

Giorgio Olivieri e Susanna Messaggio, il matrimonio “segreto” e la nascita del figlio Jacopo

Se sul conto di Susanna Messaggio le informazioni si sprecano – complice la risonanza nel mondo della TV – sul conto del suo terzo marito Giorgio Olivieri è quasi impossibile reperire informazioni rilevanti e attendibili che riguardino la sua vita privata e professionale. L’uomo ha scelto di amare la showgirl lontano dalla luce dei riflettori, curandosi che il loro rapporto non venisse turbato dalle ingerenze dei mass media e delle curiosità di gossip. Le uniche testimonianze sul suo conto arrivano proprio grazie a Susanna Messaggio, estrapolate da alcune interviste recenti.

NICOLA DEL FREO, MARITO DI VIRNA TOPPI/ "Nascosi anello per 2 anni, l'ho aspettata"

“Non avrei mai pensato di trovare un nuovo amore. Invece a 40 anni ho avuto un autentico colpo di fulmine“. Raccontava così Susanna Messaggio – per il portale Quotidiano.net – la genesi del suo rapporto con Giorgio Olivieri, aggiungendo: “Una sera ci siamo addormentati sul divano e al mattino Martina, che aveva 9 anni, ci ha trovati uno accanto all’altro. L’ha svegliato e ha detto: o tu sei gay oppure potresti essere il nuovo fidanzato della mamma che sarebbe anche ora”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA