Chi è Giovanna Nocetti, cantante e direttore d’orchestra/ Trent’anni di successi

Giovanna Nocetti, trent’anni di successi tra musica leggera e contributi religiosi

La notorietà può investire un artista, un personaggio pubblico o chiunque altro per ragioni disparate; non sempre però una maggiore risonanza implica necessariamente un valore superiore ad altri. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla carriera di Giovanna Nocetti; senza dubbio meno nota rispetto ad altri colleghi e colleghe ma non per questo inferiore dal punto di vista del contributo artistico e del talento a disposizione. Classe 1945, può vantare una longeva carriera nel mondo della musica impreziosita da collaborazioni di spicco che sono andate anche oltre il suo bacino di influenza.

Giovanna Nocetti ha avuto i momenti più alti della sua carriera per circa un trentennio, in particolare tra i primi anni ’60 e a ridosso degli anni ’90. Il brano che l’ha consacrata tra i grandi della musica risale al 1972, Il muro che cadrà; da allora riuscirà a collezionare collaborazioni di spicco e una stima che ancora oggi la porta ad essere considerata tra i volti più imponenti della musica leggera italiana. Il suo contributo artistico è stato in gran parte legato anche a tematiche di carattere religioso; diversi sono stati i progetti in quest’ambito che meritano di essere annoverati.

Giovanna Nocetti, direttore d’orchestra ad Estate con noi in tv: al fianco del compianto Paolo Limiti

Il rapporto tra musica e impegno religioso inizia nel 1984 quando, Giovanna Nocetti, elabora e produce una splendida versione alternativa del noto canto religioso Ave Maria di Schubert, in collaborazione con l’Orchestra sinfonica Ludovico da Victoria. Nel medesimo ambito, apprezzatissimo fu il suo lavoro risalente agli anni 2000 dove Giovanna Nocetti ebbe l’onore di essere incaricata per la realizzazione di un brano che aprisse l’anno giubilare, intitolato Preghiera all’artista.

Giovanna Nocetti ha saputo interpretare al meglio i cambiamenti delle sfumature artistiche, reinventandosi e lavorando costantemente sulla sua immagine di cantante e artista. Tra i contributi più apprezzati del periodo più recente è ricordata con affetto la sua partecipazione ad Estate con noi in tv, programma condotto dallo storico e compianto conduttore Paolo Limiti. Nella trasmissione di Rai 1 condotta dal paroliere ebbe per diversi mesi l’onore di ricoprire il ruolo di direttore d’orchestra. Per quanto riguarda invece la vita privata e sentimentale di Giovanna Nocetti, domina la riservatezza e la necessità di proteggere i propri affetti dalla troppa curiosità dei mass media. Infatti, non sono reperibili informazioni particolari sulle relazioni sentimentali della donna, sia del passato che attuali.











