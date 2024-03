Chi è Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura: la malattia/ “Ho perso il 45% dei polmoni…”

Chi è Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura

Simona Ventura è senza dubbio tra i volti televisivi più noti e amati del panorama televisivo; come conduttrice ha sempre fatto la differenza, attirando con qualsiasi format una larga fetta di pubblico. Data la notorietà, risulta ovvio che la luce dei riflettori si portasse anche sulle curiosità legate alla sua vita privata che in questo 2024 le regalerà un momento decisamente lieto. Prossimamente, convolerà a nozze con il suo compagno, Giovanni Terzi.

Chi è Giovanni Terzi, compagno e futuro marito di Simona Ventura? Le informazioni sulla dolce metà della conduttrice sono corpose, sia in riferimento ala professione che in riferimento ad alcuni aneddoti recenti. E’ impegnato principalmente come giornalista e scrittore, ma di recente abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio grazie al mezzo televisivo e dunque all’esperienza condivisa con la compagna a Ballando con le stelle. Proprio in corrispondenza di quel percorso è emerso un retroscena particolarmente toccante e riferito alla malattia di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura.

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura: il calvario della malattia ai polmoni

Giovanni Terzi – compagno di Simona Ventura – ha riscontrato di essere affetto da una malattia genetica che colpisce i polmoni. La conduttrice, in un’intervista rilasciata di recente – e riportata da Il Mattino – ha raccontato i dettagli del calvario rinnovando il suo grande amore per il giornalista. “Quando ho saputo della malattia non c’ho pensato due volte a stargli accanto e affrontare insieme questo percorso difficile…”.

Lo stesso Giovanni Terzi – compagno e futuro marito di Simona Ventura – ha avuto modo di raccontare il percorso alle prese con la patologia e il decorso della malattia. “Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica, il pensiero va a mia mamma che per lo stesso motivo se n’è andata… Ho rivisto in Banfi cosa succede ad un uomo innamorato se perde la sua metà”.

