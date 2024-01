Simona Ventura e Giovanni Terzi sempre più innamorati e complici/ Scambio di dediche social

Giovanni Terzi e la dedica a Simona Ventura: “La mia reazione quando entro a casa”

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme da diversi anni e giorno dopo giorno il loro amore cresce sempre di più. Dopo aver condiviso l’esperienza a Ballando con le stelle 2023 che ha visto la conduttrice sfiorare la vittoria con Samuel Peron- si è classificata seconda- e Giovanni Terzi arrivare comunque in finale, nonostante i vari ballottaggi, con Giada Lini, la coppia sui social spesso condivide momenti di vita privata. E nelle scorse ore il giornalista ha condiviso un video ironico su Instagram che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Giovanni Terzi in queste ore ha ironicamente immortalato la sua reazione quando torna a casa e trova la compagna Simona Ventura: “La mia reazione quando entro a casa e vedo il mio amore @simonaventura ❤️ … ballando per la mia Stella ⭐️ #love #life #noiuno #sinedie video by @simonaventura ❤️” E si mostra intendo a ballare felice. Ovviamente il video ha fatto incetta di like e commenti divertiti e tra tutti spicca quello di Simona Ventura: “Il mio amore .. ballerino ❤️😂ti amo”

Dopo due rinvii, salvo ulteriori colpi di scena, Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze il 6 luglio 2024. La romantica proprosta d’amore è avvenuta in diretta durante una puntata di Ballando con le stelle 2023 quando il giornalista ha platealmente chiesto la mano della conduttrice davanti a milioni di telespettatori. La proposta ha fatto commuovere non solo Simona Ventura ma persino Milly Carlucci. In seguito sul grande giorno la Ventura in un’intervista al Corriere ha dichiarato: “Penso ad una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo.”

La storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è iniziata nel 2018. I due si sono conosciuti ad una cena d’amici e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno affrontato anche momenti drammatici come la malattia genetica di cui soffre il giornalista. Simona e Giovanni sono stati costretti a rinviare le nozze due volte, la prima nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia Covid, e in seguito per lo scoppio della guerra in Ucraina, a detto loro. Adesso c’è la data delle nozze e la coppia è intenta nei preparativi per coronare il loro sogno d’amore.













