Chi è Giulia Settembrini, fidanzata Francesco Gabbani/ Lei: “I suoi difetti? Lui è…”

Francesco Gabbani, domenica 12 maggio, sarà ospite a Domenica in e dietro le quinte, ad aspettarlo, ci sarà sicuramente la fidanzata e assistente Giulia Settembrini. Dopo una relazione durata ben 10 anni con la tatuatrice Dalila Lardella, il cantante ha conosciuto l’amore della sua vita, Giulia, a Pizzo Calabro, dove lei stava lavorando in ambito registico.

La relazione tra Francesco e e la sua fidanzata Giulia Settembrini è nata nel 2020, anno in cui il cantante, al Festival di Sanremo, ha dedicato il suo brano in gara “Viceversa”, proprio a lei. Una celebre frase di quel brano dice: “Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”, Gabbani ha riscontrato nella sua compagna quella serenità e quella gioia che da molto tempo ricercava in una donna, quei sentimenti lo hanno portato anche a provare grande fiducia e ammirazione nei suoi confronti, a tal punto da renderla la sua assistente e parte integrante del processo produttivo delle sue canzoni. Nonostante i due vivano insieme e lavorino insieme, questo non è mai stato un problema per la coppia, tanto che recentemente Francesco Gabbani nel corso di un’intervista a Radio Deejay, ha guardato verso la fidanzata e ha affermato: “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, eccola è qua con me”.

Come va la storia d’amore tra Giulia Settembrini e Francesco Gabbani?

Francesco Gabbani e la sua fidanzata Giulia Settembrini, sono una coppia giovane, fresca ed energica, nonostante siano passati 4 anni dal loro primo incontro, nulla è cambiato, neanche l’ironia che li contraddistingue e che li rende non solo una coppia di fidanzati ma anche una coppia di grandi amici e partner di lavoro. A Radio Deejay, Giulia aveva rivelato: “Quali sono i difetti di Francesco Gabbani? È un pochino, però un pochino, pignolo”; Giulia ha imparato a conoscere bene il fidanzato nel corso della loro storia d’amore, anche grazie ad eventi spiacevoli, come quello della Pandemia Covid-19, in quel periodo i due hanno vissuto insieme h24 e per il cantante è stata una grande prova, superata.

La fidanzata di Francesco Gabbani non ha mai rilasciato altre dichiarazioni e non è presente neanche sui social del cantante, totale riservatezza per i due e al momento anche totale leggerezza. Sebbene siano una coppia stabile da anni, non hanno mai parlato di progetti, matrimonio o figli, al momento vivono la loro relazione in modo spensierato e si concentrano molto sul lavoro, Gabbani è consapevole che in amore è sempre tutto incerto e che anche le relazioni durate molti anni possono giungere al termine, ma con Giulia ha intenzione di pensare positivo.











