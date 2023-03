Chi è Giusy Buscemi, ex Miss Italia/ Dalla carriera da modella al successo come attri

Giusy Buscemi, dal trionfo a Miss Italia al primo ruolo al cinema con Sandra Milo

Seguire i propri sogni nel mondo dello spettacolo è possibile tramite tanti percorsi; spesso determinate occasione e successi sono solo il trampolino di lancio verso i reali obiettivi professionali. Giusy Buscemi è oggi un’attrice di spessore, amata per i suoi ruolo tra fiction rinomate e pellicole di successo; la sua carriera è però partita da un canale parallelo, ovvero quello di modella. Classe 1993, la giovane attrice è nata a Mazara del Vallo e una volta ultimate gli studi in Letteratura, Musica e Spettacolo presso La Sapienza cerca di trovare la propria ragion d’essere nel mondo dello spettacolo.

Giusy Buscemi parte come anticipato dalla carriera di modella prima di arrivare ad essere considerata tra le giovani attrici più stimate del panorama italiano. Non a caso, il punto cruciale della sua carriera è il noto concorso di bellezza nazionale Miss Italia, dove riesce appunto a trionfare nel 2012. Nel medesimo anno, complice il fresco successo, trova il suo esordio nel mondo del cinema con la pellicola Baci salati. Per l’occasione, avrà inoltre l’onore di collaborare fra tutti con Francesca Rettondini e l’icona del cinema Sandra Milo.

Giusy Buscemi, dal successo in TV alla parentesi sentimentale a Uomini e Donne

Nel corso degli anni successivi alla prima esperienza sul grande schermo, Giusy Buscemi inizierà a farsi largo nel mondo della recitazione con discreto successo; come dimostrato dalla parte recitata in Fratelli Unici, al fianco di Raoul Bova e Luca Argentero fra gli altri. Dopo il successo precoce sul grande schermo, Giusy Buscemi è riuscita a ritagliarsi un discreto spazio anche nel panorama televisivo prendendo parte a numerose fiction di assoluto valore.

Da Don Matteo a Il paradiso delle signore, passando per Un passo dal cielo e Il giovane Montalbano; Giusy Buscemi ha inanellato una serie di ruoli che hanno confluito in un percorso artistico che ormai la vede come attrice affermata. Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dell’attrice, sempre grazie alla passione per la recitazione è riuscita a trovare l’amore della sua vita: il regista Jan Michelini. I due sono sposati dal 2017 ed hanno già avuto due figli: Caterina Maria e Pietro Maria. Altrettanto nota è però una sua relazione del passato, seppur breve. Prendendo parte al noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’attrice ha infatti conosciuto Alex Adinolfi con il quale ha avuto una storia durata un anno.

